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Опасный период для знаков Зодиака: астрологи прогнозируют "удар" по любовным и денежным делам

19:21, 15 мая 2020
Астрология
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Нас ждут опасные дни, предупреждают астрологи / zak-kor.net

По словам астрологов, 15 мая в 15:30 Меркурий вошел в мертвый градус. Причем в этом ослабленном состоянии он будет находиться под сильным влиянием ретроградных Венеры и Сатурна с Юпитером.

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В общем, в ближайшие два дня может вернуться какая-то нерешенная проблема из прошлого, пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

"Незавершенный, так сказать, гештальт. Кстати, в жизнь некоторых женщин может неожиданно вернуться некий "мужчина из прошлого", и это "возвращение" едва ли будет приятным", - прогнозируют астрологи.

Они советуют в ближайшие пару-тройку дней ничего важного не планировать, не решать, не обдумывать.

"Ничего плодотворного из этого не выйдет. Особенно это касается дел денежных и любовных", - подытожили эксперты.

Ранее были названы самые ревнивые знаки Зодиака, среди них — Львы, Раки и Рыбы.

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Теги: #астролог#Гороскоп