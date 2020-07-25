Любовный гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут сюрпризы

Одинокие Раки на этой неделе могут влюбиться в того, кто притянет их своей непохожестью и удивит жизненными целями.

Заключительная неделя июля — время приятных перемен, любви и веры в чудеса.

Счастье, которого мы так упорно добивались, наконец пришло. Осталось лишь заглянуть в любовный гороскоп. Об этом пишет SlovoFraza.

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Кому повезет в любви в последнюю неделю июля

Рак

Одинокие Раки на этой неделе могут влюбиться в того, кто притянет их своей непохожестью и удивит жизненными целями. Такие отношения обязательно заставят измениться внутренне, стать более глубокой и сознательной личностью. Тех, чье сердце уже занято, ждет время работы над многими аспектами отношений: получится добавить страсти и глубины в разговоры, а также полюбовно согласиться на уступки ради друг друга.

Лев

Коварный Купидон, заручившись поддержкой активных планет, запустит стрелу прямо в сердце Львов. Свободные или в отношениях — это не важно, важно то, что на этой неделе Львы будут влюблены по полной программе. Их ждут дурманящие чувства, прогулки по летним скверам, новые мысли и сильные желания.

Рыбы

В конце июля у Рыб возможно сближение с тем, кто давно вызывает неподдельный интерес. Вероятно, что такие отношения будут построены на бурной страсти, но это не помешает сделать роман перспективным и долговечным.

Ранее астрологи назвали тройку лидеров по знаку Зодиака. Среди них - Лев, Овен и Козерог.

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