Для тельцов сентябрь - невероятно благоприятный месяц. Без вашего участия и стараний решится большая часть проблем и неприятностей из прошлого.

Астрологи рассказали, какие знаки ждут невероятные любовные приключения в сентябре.

Об этом пишет slovofraza.

Tелец

Для тельцов сентябрь - невероятно благоприятный месяц. Без вашего участия и стараний решится большая часть проблем и неприятностей из прошлого. В любви вас же и вовсе ждет невероятная удача. Уже давно есть человек, который вам сильно симпатичен. B сентябре вы, наконец, решитесь и сделаете первый шаг.

Дева – это далеко не самый романтичный знак зодиака. Перед нами максимальный рационалист и практик. Но любовь на это не посмотрит и ворвется в вашу жизнь очень неожиданно. Вам же остается лишь постараться открыть сердце ей на встречу.

Bодолей

Водолей часто испытывает трудности на любовном фронте. Он боится расстаться со свободой и редко встречает человека, который может заинтересовать. Но в сентябре звезды подарят вам близкого друга, который со временем превратится в нечто большее.

Рыбы

Рыбы ищут идеал и часто пропускают свою судьбу в ожидании сказочного принца или принцессы. Гороскоп предлагает покинуть фантазии и вернуться в реальный мир, ведь именно здесь вас ждет любовь всей жизни. B кругу общения появится новый знакомый, который сразу проявит к Рыбам сильный интерес. Если будете погружены в фантазии, то рискуете его упустить. Поэтому в сентябре будьте приземленными и соглашайтесь на свидание.

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Автор: УНИАН