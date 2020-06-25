Календарь свадеб на 2021 год: самые удачные и неблагоприятные для заключения брака дни

Лунный календарь на следующий год поможет спланировать день бракосочетания, исходя из положения Луны.

Свадьба – важный день в жизни влюбленной пары. Это один из ответственных и очень торжественных моментов в жизни, о нем хотелось вспоминать только самое лучшее и приятное, поэтому готовиться к свадьбе начинают заранее.

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Прежде всего перед молодоженами стоит вопрос назначения даты свадьбы. Это дело является довольно ответственным как для будущей семейной пары, так и для их родителей и других родственников. Ведь правильно выбранный день свадьбы может стать как залогом счастливого брака, так и потенциально навредить – заранее определить его развитие не в лучшую сторону.

В вопросе выбора даты торжества даже ярые скептики учитывают астрологические прогнозы, циклическую смену фаз Луны, а также народные поверья и приметы.

Лунный календарь на 2021 год поможет определить фазу Луны, положение этого небесного тела в знаках Зодиака, а также лунный день и его влияние на свадебные торжества в течение года, а следовательно – выбрать удачную для заключения брака дату.

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году

Январь 2021

Благоприятными для бракосочетания в первый месяц следующего года будут числа 17, 22 и 24. Неблагоприятные дни – 2, 4, 6, 9, 12, 13, 30 и 31 января.

Февраль 2021

Наиболее благоприятными для бракосочетания считаются 12, 13 и 22 февраля. Нежелательно жениться 1, 4, 6, 8-11 и 27 числа.

Март 2021

Для свадьбы в марте лучше всего подойдут 19, 22 и 28. Неблагоприятные дни – 2-4, 6, 8, 9, 13 и 31 марта.

Апрель 2021

Удачным будет союз, заключенный 16 и 25 апреля. Неблагоприятными днями являются 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 29 числа.

Май 2021

В мае лучше всего играть свадьбу 16, 17 и 23 числа. Неблагоприятные дни – 1, 4, 6, 8, 11, 27 и 29 мая.

Июнь 2021

В первый летний месяц стоит обратить внимание на 20 число. Не стоит жениться в такие дни – 3, 5, 9, 10, 17, 26 и 29 июня.

Июль 2021

В июле лучшими днями для свадебного торжества станут 4, 12 и 16. Неблагоприятные дни – 1, 3, 6-8, 13, 28 и 29 июля.

Август 2021

Для свадьбы в августе лучше всего подойдут 13, 15, 20, 22, 26, 30 и 31 числа. Не желательно жениться 2, 4, 5, 7, 11, 24, 26 и 31 августа.

Сентябрь 2021

Прочным будет брак, заключенный 12, 13, 17, 19 и 20 сентября. Зато не лучшими днями для бракосочетания являются 2, 4, 6, 7, 15, 22, 25 и 29 сентября.

Октябрь 2021

Хорошими датами для свадьбы этого месяца считаются 8, 17 и 18. Неблагоприятные дни – 2, 4-6, 25 и 31 октября.

Ноябрь 2021

В ноябре лучше брать брак 14 или 19 числа. Неблагоприятными днями являются 1, 4, 20, 23, 25, 27 и 30 ноября.

Декабрь 2021

В последний месяц года наиболее удачными для бракосочетания будут 10 и 17 декабря. Зато не желательно играть свадьбы 2, 22, 23, 25, 29 и 30 декабря.

Подбирая благоприятные дни для свадьбы в 2021 году, можно учитывать множество факторов из разных гороскопов, прислушиваться к советам астрологов, но необходимо помнить, что все они носят рекомендательный характер. К тому же один лишь благоприятный день для брака не обещает счастливой семейной жизни.

Когда лучше играть свадьбу по церковному календарю

Тем, кто живет по христианским обычаям, планировать свадьбы на 2021 год нужно с ориентиром на церковные уставы.

В частности, не стоит выбирать для бракосочетания дни, которые приходятся на пост (как однодневный, так и многодневный).

В 2021 году будут такие многодневные посты:

Великий Пост – с 15 марта по 1 мая;

Петров пост – с 28 июня по 11 июля;

Успенский пост – с 14 августа по 27 августа;

Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января.

Кроме того, запрещается бракосочетания в четверг, вторник (накануне постных дней) и субботу. Не рекомендуется также играть свадьбу, когда в храме проходит большой церковный праздник.

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