Лунный календарь подскажет наиболее удачные для смены прически дни в первый месяц осени.

Луна оказывает значительное влияние на организм человека и на процессы, происходящие с ним. Смена фаз Луны так или иначе может повлиять и на манипуляции с волосами. Речь идет прежде всего о стрижке волос, ведь именно она является наиболее кардинальным изменением внешнего вида человека.

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Многие люди, выбирая день для стрижки волос или проведения других косметических процедур, руководствуются лунным календарем. В нем указаны благоприятные и неблагоприятные даты для стрижки и окраски волос, а также для изменения внешности в целом.

Так, чтобы ускорить рост волос, лучшим временем для их подрезания является период растущей Луны. Во время убывающей Луны, соответственно, волосы будут расти медленнее, однако после этого они станут крепче и меньше будут выпадать.

Очень удачными в целом получаются прически, сделанные в полнолуние: волосы будут послушными и густыми, не надо будет много времени на их укладку.

Лунные фазы на сентябрь 2020

Полнолуние - 2 сентября 2020 года;

Новолуние - 17 сентября 2020 года;

Убывающая Луна - 3 по 9 сентября, с 11 по 16 сентября 2020 года;

Растущая Луна - с 18 по 23 сентября, 25 по 30 сентября 2020 года.

Стрижка волос в сентябре 2020: лучшие и неудачные дни

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 года: 1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 сентября.

Благоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2020 года: 2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 сентября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в сентябре 2020 года: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16-18, 20, 21, 24, 26, 28, 30 сентября.

Лунный календарь на сентябрь 2020

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Автор: Алина Вишневская