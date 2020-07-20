Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре ждут перемены в любви

Стрельцы на этой неделе благодаря смене декораций смогут возродить былые чувства, романтику и страсть

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля.

Они рассказали, каким знакам Зодиака повезёт в амурных делах, пишет SlovoFraza.

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Дева

На протяжении всей недели Девам рекомендуется подогревать интерес второй половинки с помощью нежных смс, звонков и прочих романтических жестов. Даже находясь на работе, стоит периодически писать партнеру о своих чувствах. Тогда неделя пройдет гладко, и без особых усилий получится преобразить отношения.

Стрелец

На этой неделе благодаря смене декораций можно возродить былые чувства, романтику и страсть. Конец июля поможет и тем, кто давно готовится сделать решительный шаг в отношениях. Особое внимание заслуживают сны — в них могут быть подсказки относительно личной жизни.

Водолей

В жизни Водолеев наступает романтический период, который пройдет без ссор и недопониманий, связанных с ревностью или охлаждением чувств. Даже те пары, отношения которых буквально «трещали по швам», имеют отличную возможность реанимировать чувства и вернуть тепло в личную жизнь.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе.

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