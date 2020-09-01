Скорпионам невероятно повезет в начале и конце осени.

Осенью четыре знака Зодиака ждет сказочное счастье, убеждены астрологи. Узнайте первыми, представителям каких знаков Зодиака повезет.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцы терпели черную полосу в своей жизни уже долгое время. Эта осень все изменит и подарит представителям знака успех, в который поначалу будет сложно поверить. Вы сможете провернуть выгодные финансовые сделки. На пути окажется хороший денежный куш, который даст мощный импульс к достижению многих поставленных целей.

Близнецы

Близнецам осенью стоит решать все важные дела. В этом случае их ждет не только успех, но и помощь звезд и единомышленников. Не погружайтесь в рутину, а инициируйте масштабные проекты, ради которых придется поднапрячься. Зато результат превзойдет все ваши ожидания.

Рак

Раки войдут в осенний период эмоционально истощенными, однако со временем все войдет в гармонию. В какой-то момент осени представители Рака столкнутся с ощущением, что жизнь скоро изменится. И это предчувствие нельзя игнорировать - это подсказка свыше, сигнализирующая о переменах к лучшему. Звезды подбросят Ракам несколько идей о том, как стать счастливыми.

Скорпион

Скорпионам невероятно повезет в начале и конце осени. Активные планеты наполнят жизнь позитивной энергией, которую с легкостью получится направить на решение срочных дел и трудоемких задач. Покончив с затянувшимися проблемами, Скорпионы воспрянут духом. Главное - не растратить силы впустую. Нужно иметь при себе четкий план действий, например, в виде карты желаний на осень-2020, чтобы успеть за три месяца выполнить все задуманное и даже больше.

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Автор: УНИАН