Гороскоп говорит, что Стрельцы изменяют чаще всего и возглавляют рейтинг неверных партнеров.

Астрологи рассказали, мужчины какого знака Зодиака чаще всего изменяют.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Среди главных "изменщиков" по гороскопу Овен занимает прочные позиции. Возможно, представитель знака и не хочет вам изменять, просто он не может совладать с обуревающей его страстью.Он не всегда может себя контролировать и действует спонтанно.

Мужчины-Близнецы отличаются невероятной влюбчивостью и открытостью. Они душа компании и представительницы слабого пола слетаются на них как мухи на мед.

Близнецы боятся брать на себя ответственность, поэтому предпочитают открытый формат отношений.

Скорпион

Мужчина-Скорпион считает себя максимально преданным и верным. При этом интим на стороне в качестве измены он не воспринимает. Также он может изменить, если хочет отомстить втоой половинке за какой-то проступок.

Стрелец

Гороскоп говорит, что Стрельцы изменяют чаще всего и возглавляют рейтинг неверных партнеров. Все дело в том, что знак находится в постоянном поиске идеальной второй половинки и им сложно остановится на одной женщине.

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Автор: УНИАН