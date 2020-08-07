Известный астролог рассказал, для каких знаков Зодиака зеркальная дата 8.08 станет роковой
Зеркальная дата 8.08.2020 готовит нам множество сюрпризов. Известный астролог рассказал, для каких знаков Зодиака этот день станет роковым.
Об этом пишет slovofraza.
Tелец
Для Тельца 8-е августа - очень благоприятный день, наполненный новыми возможностями и реальным потенциалом к положительным трансформациям. Однако Tелец проснется с отвратительным настроением и будет смотреть на мир сквозь негативный фильтр. Берегитесь такого настроения, оно может помешать вам добиться желаемого.
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Весам этот день позволяет достигнуть новых побед на профессиональном поприще и реализовать массу уникальных идей. Hо это также весьма опасные сутки, из-за чего дата способна стать роковой. При этом Весам следует опасаться коварного манипулятора, который слишком близко подобрался к вашему окружению и вскоре сможет полностью подчинить себе ваши действия. Присмотритесь и вычислите его, иначе все будущее Bесов окажется под угрозой. Этот человек появился в жизни относительно недавно и пока никак себя не выдает, но вы сможете раскусить его.
Стрелец
Чтобы зеркальная дата 8 августа не стала роковой для Стрельца в самом негативном смысле, ему нужно в течение всего дня сохранять спокойствие. Это чрезмерно хлопотные и суетливые сутки, когда вокруг наблюдается настоящий хаос. Mногие зодиакальные представители рискуют растеряться и допустить роковые ошибки. Однако Стрелец привык к подобной обстановке и у него есть все шансы сохранить спокойствие и уравновешенность, чтобы добиться потрясающих результатов. Это идеальное время для инвестиций, саморазвития и новых знакомств. Причем гороскоп награждает вас большим запасом энергии, так что получится продвинуться вперед сразу во всех направлениях.
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