Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.
Об этом пишет slovofraza.
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Раков ждет очень продуктивная неделя. Сейчас лучшее время для подписания контрактов и заключения рабочих сделок. Вам также будет везти в амурных делах. Самые благоприятные недели: 16 и 17 сентября.
Лев
С первых дней и первых минут этой недели Львы почувствуют позитив, удачу и воодушевление. Самым большим и приятным будет успех в любви. Одинокие Львы получат хороший шанс найти свою половинку, а семейные - обрести гармонию в отношениях.
Стрелец
На этой неделе звезды будут на стороне Стрельцов. Особенно удачными днями станут 14, 15 числа и на выходных. Павел Глоба советует больше времени посвящать работе. Есть все шансы существенно повысить доходы, а также продвинуться в решении важных проблем.
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