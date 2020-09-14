Раков ждет очень продуктивная неделя. Сейчас лучшее время для подписания контрактов и заключения рабочих сделок.

Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Раков ждет очень продуктивная неделя. Сейчас лучшее время для подписания контрактов и заключения рабочих сделок. Вам также будет везти в амурных делах. Самые благоприятные недели: 16 и 17 сентября.

Лев

С первых дней и первых минут этой недели Львы почувствуют позитив, удачу и воодушевление. Самым большим и приятным будет успех в любви. Одинокие Львы получат хороший шанс найти свою половинку, а семейные - обрести гармонию в отношениях.

Стрелец

На этой неделе звезды будут на стороне Стрельцов. Особенно удачными днями станут 14, 15 числа и на выходных. Павел Глоба советует больше времени посвящать работе. Есть все шансы существенно повысить доходы, а также продвинуться в решении важных проблем.

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Автор: УНИАН