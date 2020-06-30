Денежный гороскоп на начало июля: какие знаки Зодиака ждет финансовый успех

К Скорпионам будут часто приходить подарки, скидки, бонусы, денежная помощь, говорит астролог.

Наконец Венера пошла прямо, и к некоторым знакам Зодиака начнут приходить задержавшиеся в мае-июне средства.

Начнут приносить доход начатые в то время дела, прогнозирует астролог Наталья Коляда. Об этом сообщает "Астромеридиан".

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Скорпион

К вам будут часто приходить подарки, скидки, бонусы, денежная помощь. Как будто мир решит поделиться частью своих денег с вами. Начнет раскручиваться начатая с мая ситуация, связанная с чужими средствами, подарком, помощью. Но будьте осторожны, в ней позже может обнаружиться какой-то обман.

Стрелец

У вас в материальной сфере произойдут судьбоносные события. Всю неделю на ваши дела будет влиять соединение Юпитера и Плутона, которое указывает на важные форс-мажорные обстоятельства, меняющие вашу жизнь к лучшему или худшему. Под воздействием этого аспекта вы можете сказочно разбогатеть или, наоборот, понести большие убытки.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие четыре знака Зодиака в июле смогут сказочно разбогатеть.

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