Трем знакам Зодиака вот-вот повезет с деньгами - астрологи

Среди счастливчиков недели - три знака Зодиака.

Денежные неурядицы бьют не только по карману, но и по самолюбию.

Советы астрологов помогут выбрать наилучшую стратегию в финансовой сфере на ближайшие семь дней, а также обойти стороной неурядицы, пишет SlovoFraza.

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Каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе

Близнецы

Нужно настраиваться на волну успеха уже с 20 июля. С первых минут важно помнить о своих целях и не искать никаких отговорок, чтобы бросить начатые дела и проекты в бизнесе. В конце недели можно побаловать себя покупками, обновить гардероб, развлечься с друзьями. Также полезно будет планировать отпуск, покупать билеты на самолет или поезд. Еще очень важно раздать долги — пришло время избавиться от тяжелого груза на шее.

Дева

Наступает время, когда успех в денежной и рабочей сферах полностью сосредоточен в руках Дев. Это очень важный период, в который можно научиться чему-то новому и посмотреть на привычные ситуации под совершенно иным углом. Дев ожидают приятные сюрпризы.

Скорпион

Настало время взять всё под свой контроль. Если Скорпионам захочется больше денег, то нужно проявлять максимальную активность, брать на себя больше ответственности. Также не лишней будет банальная уверенность в себе. Наилучшее время для покупок — период с 21 по 24 июля.

Ранее появился прогноз, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех в июле.

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