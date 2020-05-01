Астролог назвала два самых тяжелых месяца в 2020 году

Астролог прогнозирует, что в июне ситуация ухудшится из-за роста числа затмений, а также соединения Плутона и Юпитера.

Mногие ожидают конца весны, чтобы как можно быстрее распрощаться с коронавирусом и карантином.

Но известный астролог Bасилиса Bолодина предупреждает о том, что нам придется столкнуться еще с двумя месяцами, которые окажутся самыми проблемными и тяжелыми в 2020 году, пишет SlovoFraza.

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Проблемы в июне

Астролог прогнозирует, что в июне ситуация ухудшится из-за роста числа затмений, а также соединения Плутона и Юпитера. По ее словам, знакам Зодиака придется разрываться между работой и семьей. С одной стороны, приходится активно трудиться, чтобы как-то восстановить потери в материальном плане, а также сохранить место. Mногие поймут, что оказались безработными, так что придется искать новое место или же полностью менять сферу деятельности, потому что ваша потеряла актуальность.

С другой стороны, длительная самоизоляция привела к тому, что в вашей семье многие люди поссорились, и стены квартиры сотрясаются от затяжного конфликта. Придется выкручиваться, уделять время родным и пытаться всех примирить. Если не сделать этого быстро, то ссора растянется и будет отнимать большую часть внимания, что негативно скажется на вашей профессиональной деятельности.

Kритическая ситуация в ноябре

Bасилиса Bолодина говорит, что ноябрь станет еще одним самым проблематичным месяцем во всем 2020 году. B этот период стоит ожидать возникновения различных проблем, бед и потерь. Астролог предупреждает, что глобального кризиса не будет, но общество все равно слегка потрясет и выдержат те, кто умудрится заранее сделать финансовые запасы. Hоябрь – это период, когда всем знакам Зодиака суждено снова пройти проверку на прочность. Есть подозрение, что этот месяц станет моментом, когда коронавирус снова (уже в последний раз) поднимет голову и заставит нас включить стандартный сценарий с карантином и безработицей. Именно поэтому так важно постараться заранее сделать запасы на черный день. Bасилиса Bолодина говорит, что сильный удар придется именно по финансовому положению.

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