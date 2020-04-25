Астролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет большая удача

По словам астролога, в мае будет везти 4 знакам Зодиака.

Согласно гороскопу, события мая будут непредсказуемыми из-за сложной астрологической ситуации.

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки Зодиака в мае, и выделила главных счастливчиков этого периода, пишет SlovoFraza.

Лев

Львы в грядущем месяце будут переживать расцвет творческой энергии. Существенно возрастут находчивость, решительность и скрытые таланты этого знака. Особую роль в жизни Львов в мае могут сыграть предчувствия, вещие сны и знаки судьбы. Такой удачный период стоит использовать по максимуму.

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Дева

В мае Девам окажет поддержку не только Меркурий, но и Марс. Благодаря огненной планете в характере этих людей появится непоколебимая стойкость, тот самый внутренний стержень, которого порой не хватает этим деятельным и страстным натурам. Сейчас важно четко понимать, когда можно дать себе волю и решиться на важный шаг, а когда стоит сдержать себя, чтобы избежать неприятностей.

Стрелец

Стрельцы в мае могут во многом достичь успеха. Как только месяц вступит в права, у них возрастут коммуникабельность, оптимизм и природное обаяние. Наибольших успехов Стрельцы достигнут в тех областях, где необходима личная харизма. К мечте помогут приблизиться вера в лучшее и умение управлять окружающими. Месяц выдастся ярким и запоминающимся.

Козерог

Козерогов ждет удачный во всех смыслах май, идеальный для новых побед. Трудолюбивым представителям этого Знака удастся не только удержать стабильность, но и повысить свою репутацию, показав всем, что они способны чуть ли не в одиночку исполнять обязанности целого штата сотрудников.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых в мае ждут большие сложности. Среди них — Овен, Близнецы, Лев и Скорпион.