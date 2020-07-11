Два знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астрологи

У Водолеев наступает очень благоприятное финансовое время, прогнозируют астрологи.

Отсутствие денег или даже малейшие проблемы в финансовой сфере — это всегда плохо.

Поэтому астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 и рассказали, какие знаки Зодиака ждет денежный успех, пишет SlovoFraza.

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Дева

Девам можно смело потратиться на новую одежду, прическу, изменение стиля. Это благотворно скажется на успехах в работе и бизнесе. Особенно полезным это будет для тех, кому необходимо произвести хорошее первое впечатление на новых сотрудников, работодателей или партнеров по бизнесу. Деловые встречи должны будут пройти на пять с плюсом.

Водолей

У Водолеев наступает очень благоприятное финансовое время. Удача в финансовой сфере поможет Водолеям правильно поступить в сложной ситуации и сохранить лицо. В общении с коллегами, клиентами и начальством лучше не переходить на личности и грубость. В противном случае можно наткнуться на новые неурядицы, которые негативно скажутся на кошельке и авторитете. Из покупок самыми удачными будут обдуманные и осторожные.

Ранее астрологи составили гороскоп на субботу, 11 июля, и рассказали, что ждет все знаки Зодиака.

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