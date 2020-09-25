Дева – это мягкий и добросердечный знак Зодиака, но очень скептичный и рациональный. Их добротой могут воспользоваться в своих интересах.

Знак Зодиака Дева известен своей утонченностью, наивностью, добротой, хорошими манерами. Представители знака Дева очень аккуратные и спокойные. Они всегда поддерживают порядок в доме и в мыслях. Девы обладают аналитическим мышлением, они требовательны к себе и к окружающим. Для любой ситуации у них есть план и стратегия. Им важно держать всё под контролем. Несмотря на мягкий характер, эти люди не лишены упрямства. Переубедить их почти невозможно. Дева уделяет много внимания своему имиджу. В школе и университете учится на «отлично», на работе является один из лучших сотрудников. Девы горделивые и очень уверенные в себе. Отрицательные черты знака Дева – снобизм, скрытность, чрезмерная критичность.

Совместимость Дев в любви и браке

Девы – достаточно романтичные особы, но на отношения они смотрят трезвым и реалистичным взглядом. У них всегда есть список требований к партнеру. Дева не спешит открываться любому встречному. Её истинные чувства и намерения непросто понять. Из-за практичного подхода к отношениям Деву часто считают скрытной, расчетливой и меркантильной. Мужчина-Дева сдержанный и рассудительный.Читайте такжеИм покоряются все: астрологи назвали самые могущественные знаки Зодиака

Он не откроется партнерше пока не будет уверен в искренности и взаимности чувств. Ему нравится заботиться о своей избраннице и оберегать её. Женщина-Дева умная, недоступная, учтивая. Она верит в искреннюю любовь и хочет её найти. Дева боится разочарований и предательства. Она ищет надежного мужчину с серьезными намерениями.

Девы имеют высокую совместимость с Тельцом, Раком, Скорпионом, Козерогом. Дева и Телец прекрасно понимают друг друга и имеют общий жизненный путь. Их связывают похожие семейные ценности. Отношения Девы и Рака сложатся успешно. Они построят стабильный и комфортный брак. Эти два знака станут хорошими родителями. Союз Дева-Скорпион – это гармония противоположностей. Они разные, но прекрасно подходят друг другу. В отношениях они достигнут взаимного согласия и уважения. Высокую совместимость Дева имеет с Козерогом. Их объединяет целеустремленность, реалистичность и практичное отношение к жизни.

Низкая любовная совместимость Девы с Близнецами и Стрельцами. Хладнокровной и приземленной Деве не импонируют такие активные и легкомысленные партнеры.

Дева в дружбе

Дева очень самодостаточная и придирчива к людям. Она никогда не станет дружить с нечестными, непорядочными людьми. Друзей у неё очень немного, но все они искренние и настоящие. В дружбе она ведет себя сдержанно. Не позволяет себе бурных эмоций и сомнительных выходок. Знак Зодиака Дева очень ценит благородных и честных людей. Она всегда откровенно говорит с друзьями, не любит сплетни и секреты. Её честные замечания могут ранить, но много ли людей способны говорить правду в лицо? Читайте такжеПавел Глоба: три знака Зодиака затянет в "денежную воронку" в октябре

Подружиться с Девой не очень просто, но если вам это удастся – вы обретете надежного товарища. В минуты трудности этот знак обязательно предложит помощь – но решать проблему за друзей она не станет. Девы убеждены, что каждый человек сам добивается своего счастья.

Девы в работе и бизнесе. Профессии для Девы

Представитель знака Дева с большой ответственностью подходит к любому делу. Она не может позволить себе халатное отношение – ведь от этого зависит её репутация. Дева очень не хочет подводить других. Девы – это убежденные трудоголики. От любимой работы получают искреннее удовольствие. Их не пугает однообразная работа. Эти люди мелочные и придирчивые, что может быть и плюсом, и недостатком. Девы – хорошие начальники. Их аналитический ум поможет им грамотно наладить рабочий процесс. Начальник-Дева очень требовательный, серьезный, но справедливый. Как работники они педантичные, скрупулезные. Для них важен финансовый достаток. Они никогда не будут работать в сомнительной организации и обманывать людей. Профессии знака Дева:

фармацевт;

медик;

госслужащий;

продавец;

инженер;

швея;

педагог;

бухгалтер;

кассир;

медик.

Отношение Дев к деньгам очень бережное: они экономят каждую копейку, тратят деньги по назначению. Не экономят на еде, здоровье и отдыхе.

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Автор: Екатерина Пулатова