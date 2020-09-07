Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи на этой неделе.
Об этом пишет slovofraza.
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На этой неделе трудности ждут вас в личной жизни. Если вспыхнет конфликт – ищите компромисс. Впереди вас также ждут экстренные ситуации на работе. Будьте внимательны и не предпринимайте рискованных шагов. Чтобы вернуть себе утраченную энергию и снова полноценно жить – посещайте интересные курсы и уроки.
Дева
На этой неделе не стоит браться за дела, в успехе которых вы не уверены. Лучше выделите время на то, чтобы подумать о своем будущем и разобраться в своих основных целях. На выходных постарайтесь выйти за рамки своей зоны комфорта и пересмотреть привычный вам подход к начинаниям и делам.
Рыбы
На этой неделе Рыб ждет огромный пласт работы, на которой негативно может сказаться нехватка опыта или профессиональная неграмотность. Настройтесь на оптимистическую волну и тогда все проблемы пройдут очень быстро.
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