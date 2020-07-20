Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе

Тельцов, например, большая удача ждет 20, 23 и 24 июля.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил представителей зодиакального созвездия, которым повезет больше других в этот период. Об этом пишет SlovoFraza.

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Телец

Большая удача ждет Тельцов 20, 23 и 24 июля. Остальные дни будут тихими и спокойными. Периодически полезно будет менять обстановку, гулять, заниматься спортом. Астролог отмечает, что Тельцам пойдут на пользу деловые поездки, личные путешествия, а также общение с природой.

Дева

Новая неделя начнется для Дев с очень позитивной ноты. Энергия планет в понедельник будет максимально созидательной. Это прекрасное время для общения с друзьями и близкими, поисков любви. Можно назначать свидания, флиртовать, начинать отношения, влюбляться и признаваться в чувствах. Астролог отмечает, что это прекрасный период для смены работы, путешествий, командировок.

Скорпион

На этой неделе люди данного Знака будут полны сил, уверенности и удачи. Можно расширять сферу влияния на работе и в бизнесе, посвящать больше времени работе. В любви Скорпионам тоже повезет, так как звезды и планеты повысят их обаяние и харизму. Это будет прекрасное время для поисков второй половинки, общения с друзьями, родственниками. Можно менять обстановку, знакомиться с людьми. Все дороги открыты.

Ранее астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля.

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