Астролог назвала 5 знаков Зодиака, чья жизнь круто изменится в августе 2020

Некоторым знакам Зодиака звезды сулят перемены в профессиональной сфере.

2 августа квадрат Солнца и Урана принесет неожиданные и приятные перемены Тельцам и Львам. Станет с ног на голову какая-то привычная часть жизни.

По прогнозу астролога Натальи Коляды, Тельцы и Львы могут получить свободу там, где они ее совсем не просили, например, их могут уволить, выселить из квартиры, с ними может поссориться лучший друг. Об этом сообщает "Астромеридиан".

"И у Тельцов, и у Львов это здорово ударит по их личности, вплоть до стресса и кардинальной смены взглядов на основополагающие вещи. У Тельцов события будут носить частный характер и останутся "между своими". У Львов они будут связаны с работой, социальным статусом или получат резонанс от общества", - говорит астролог.

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10 и в первые часы 11 августа сложится квадрат между соединением Луны и Урана, и Меркурием. Он принесет перемены Тельцам, Близнецам, Ракам, Львам и Девам. Этот аспект предвещает неожиданную встречу, новости или поездку, или неожиданный поворот на встрече или в поездке.

У Тельцов встреча или новости спровоцируют крупные личностные перемены. Увы, не лучшие. Поэтому им лучше отказаться от поездок и поменьше общаться, советует Коляда.

У Близнецов не туда повернет встреча или поездка. Если они не хотят внезапных проблем, им, как и Тельцам, лучше отсидеться дома.

Ракам не стоит участвовать в групповых мероприятиях – тренингах, экскурсиях, встречах друзей.

У Львов случится крупный поворот в работе. Могут уволить или отправить в незапланированную командировку.

У Дев могут быть сложности с выездом в другую страну. Меньше масштабом, но столь же неприятным будет неожиданное и неприятное известие издалека, возможно, из анонимного источника.

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