Астрологи назвали три знака Зодиака, которые сегодня могут встретить свою любовь

По мнению астрологов, сегодняшний день благоприятен для личной жизни.

2 апреля убывающая Луна находится в созвездии Рака. Это неблагоприятный день для денежных дел, а вот для личной жизни - напротив.

Астрологи считают, что сегодня у трех знаков будет возможность встретить свою вторую половинку. Все дело в том, что рост астральной энергии, связанный с растущей фазой Луны, приходится на период Рака. А этот знак славится своей романтичностью и чувствительностью, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Дева

Для Дев четверг может стать поистине судьбоносным: в их жизни появится человек, который обладает невероятной харизмой и привлекательностью. Устоять будет невозможно, да и зачем сопротивляться желанию добавить в жизнь ярких красок?! Используйте любую возможность, тем более, есть шанс, что это перерастет в серьезные отношения.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Рыбы романтичны и мечтательны, они ценят чувства и не станут держаться за отношения исключительно из-за долга. Хорошая новость в том, что 2 апреля у представителей этого знака будет шанс познакомиться с единомышленником и скорее всего, он тоже будет относиться к одному из знаков стихии Воды.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

А вот Скорпионы больше всего ценят чувственную сторону отношений, поэтому хороший секс для них обязателен. Что ж, есть вероятность получить новые впечатления, однако лучше присмотреться к новому знакомому, иначе роман может принести разочарование.

Напомним, ранее появился любовный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака.