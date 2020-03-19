Гороскоп на 20 марта: что ждет все знаки Зодиака в день весеннего равноденствия
Астрологи составили гороскоп на пятницу, 20 марта.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Не лучшее время для общения с высшим руководством предприятия, вашу идею могут отвергнуть из-за плохого настроения.
Телец
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20 марта вы, наверняка, поймете, что не успеваете делать все и сразу, пора сконцентрироваться на самом главном!
Близнецы
День окажется очень сбалансированным и благоприятным, вы и на работе успеете себя хорошо показать, и время проведете с друзьями.
Рак
Бросаясь от одной крайности к другой, вы можете не заметить самое важное в своей жизни, пропустить момент.
Лев
Вам сегодня лучше самоустраниться от самых ответственных дел, слишком высока вероятность допустить ошибку, которую невозможно исправить.
Дева
Вы редко ошибаетесь, но сегодня можете что-то не учесть и попасть в неприятную ситуацию.
Весы
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Вам желательно свести общение со второй половинкой к необходимому минимуму, напряжение может поспособствовать конфликту.
Скорпион
Представители старшего поколения имеют право быть с вами несогласными, не стоит любой ценой доказывать им свою точку зрения.
Стрелец
Старайтесь не отвлекаться от текущих дел, поскольку они могут принести неприятности.
Козерог
Помните, что в этот день велика вероятность купить вещь, которая окажется вам не нужной.
Водолей
В этот день вы можете создать нечто грандиозное или очень хорошо решить какой-то вопрос.
Рыбы
Будьте сегодня сдержаннее, когда речь заходит о демонстрации своего превосходства.