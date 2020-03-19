Гороскоп на 20 марта: что ждет все знаки Зодиака в день весеннего равноденствия

Завтра нас ожидает день весеннего равноденствия.

Астрологи составили гороскоп на пятницу, 20 марта.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Не лучшее время для общения с высшим руководством предприятия, вашу идею могут отвергнуть из-за плохого настроения.

Телец

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20 марта вы, наверняка, поймете, что не успеваете делать все и сразу, пора сконцентрироваться на самом главном!

Близнецы

День окажется очень сбалансированным и благоприятным, вы и на работе успеете себя хорошо показать, и время проведете с друзьями.

Рак

Бросаясь от одной крайности к другой, вы можете не заметить самое важное в своей жизни, пропустить момент.

Лев

Вам сегодня лучше самоустраниться от самых ответственных дел, слишком высока вероятность допустить ошибку, которую невозможно исправить.

Дева

Вы редко ошибаетесь, но сегодня можете что-то не учесть и попасть в неприятную ситуацию.

Весы

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Вам желательно свести общение со второй половинкой к необходимому минимуму, напряжение может поспособствовать конфликту.

Скорпион

Представители старшего поколения имеют право быть с вами несогласными, не стоит любой ценой доказывать им свою точку зрения.

Стрелец

Старайтесь не отвлекаться от текущих дел, поскольку они могут принести неприятности.

Козерог

Помните, что в этот день велика вероятность купить вещь, которая окажется вам не нужной.

Водолей

В этот день вы можете создать нечто грандиозное или очень хорошо решить какой-то вопрос.

Рыбы

Будьте сегодня сдержаннее, когда речь заходит о демонстрации своего превосходства.