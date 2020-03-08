Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу на 8 марта

Во второй половине дня 8 марта будут созданы условия для конкретных действий.

8 марта может появиться повод прогуляться по забытым местам, вернуться к знакомой теме, обратиться к старому тексту, программному приложению или средству коммуникаций. Можно возобновить разговор, повторно задать вопрос или отправить письмо.а

Сегодня хорошо заниматься редактурой текстов, кодов, рисунков. Во второй половине дня будут созданы условия для конкретных действий, подскажет, как перейти от слов к делу, получить выгоду, навести красоту, совместить приятное с полезным.

Овен

Начало дня Овнам стоит использовать для отслеживания новостей, для разговоров с детьми, друзьями, любимыми. Вторая половина дня предложит вам стать чуть практичнее, поможет найти применение новинке, добиться сочетания красоты, оригинальности, новизны и пользы. В это время хорошо заниматься прикладным творчеством, приготовлением необычных блюд и украшением праздничного стола, оформлением подарков.

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Телец

8 марта поддерживает творческий тонус Тельцов и их креативные порывы. Также, он подпитывает их любовные и дружеские симпатии. Утро может ознаменоваться беседой на уже знакомую тему с домочадцами, друзьями, родителями или детьми. Исполнению ваших желаний и реализации личных талантов поспособствует вторая половина дня, именно на это время лучше назначать романтические и любые другие мероприятия.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит поддерживать нужные связи утром. Чем раньше вы откроете мессенджер или включите телефон, тем больше интересного узнаете от близких и дальних знакомых, а также из новостей. Родителям стоит поговорить с детьми. Вторая половина дня сделает вас хозяйственнее и может немного ограничить вашу свободу. Вам будет чем заняться, если вы любите готовить, обустраивать дом, обновлять интерьер.

Рак

Сегодня в первой половине дня Ракам лучше ограничиться разговорами. Звезды советуют поддерживать беседу, отвечать на шутки и выслушивать поступающие предложения, но не спешить с ответом и тем более действием (особенно, если речь идет о материальном: вещах, деньгах). Все важные практические инициативы сегодня лучше перенести на вторую половину суток. Это время подъема сил, удачи в делах и гармонии в отношениях.

Лев

Львам сегодня не помешает с самого утра быть в вербальном тонусе: возможен разговор или встреча. В начале дня вы притягиваете к себе информацию, а также людей, желающих дружески пообщаться. Не стоит удивляться, если вас сегодня разыщет старый знакомый, рядом появится случайный собеседник или непрошеный попутчик. Возможно, к вам обратится с повторной просьбой партнер. Вторая половина дня подходит для покупок.

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Дева

Девам сегодня стоит перенести любые важные мероприятия на вторую половину дня. В это время начнется прилив сил, можно надеяться на гладкий ход событий, неожиданные находки и бонусы. 8 марта вы будете удачливы и в романтическом, и в деловом плане. Утром, напротив, вы в невыигрышном положении. Начало дня можно посвятить уединенным размышлениям, приватным беседам, редактуре текстов и изображений, поиску информации.

Весы

Для Весов 8 марта может начаться с интересного разговора, при этом тема или собеседник наверняка будут знакомы. сегодня появится повод вернуться к нереализованной идее или к заброшенному хобби. Возможны вести от забытых друзей или возлюбленных. На события второй половины дня вам желательно взглянуть с практических, а не романтических позиций: без прагматизма не будет понимания ситуации, а значит, и удачи.

Скорпион

В первой половине дня звезды советуют Скорпионам поддерживать любые контакты, но не высказываться по важным темам. Это не лучший момент для совещания, собеседования. сегодня не стоит давать обещания, подписывать документы. Вторая половина дня идеальна для любых мероприятий, если от вас требуются красивые поступки, а не красивые слова. 8 марта вы сможете отлично проявить себя перед нужными людьми.

Стрелец

До полудня Стрельцам важно успеть поддержать разговор на актуальную тему и связи с нужными людьми. Это подходящее время для удаленной переписки, литературной деятельности. 8 марта можно найти неиспользованный потенциал в старых контактах и забытых направлениях. Сегодня внимание привлечет жизнь духа, творчество или развлечения. Вторая половина дня подчеркнет важность материального: заработка, платежеспособности.

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Козерог

Козерогам сегодня лучше не работать в эти сутки с важной информацией, не отправляться в поездки по незнакомым местам. Не стоит планировать ничего важного на начало дня. Полоса удачи наступит во второй половине суток: это прекрасное время для активности, при условии, что вы не нуждаетесь в общении, советах и постоянной плотной связи. 8 марта гарантией делового и личного успеха будет молчаливая уверенность в себе.

Весы

Первую половину дня Водолеям лучше использовать для общения. Она подходит для возобновления диалога, переписки. Сегодня важно следить за балансом интересов, считаться с настроем собеседника, аудитории. 8 марта не стоит разбрасываться суждениями и обещаниями: вы еще можете поменять мнение. Слова, в которых вы уверены, во второй половине дня не мешает подкрепить конкретным поступком, чтобы придать им больше веса.

Рыбы

Утром 8 марта Рыбам не помешает дополнительно поработать с информацией. Полезные сведения могут найтись в знакомых, но забытых местах, например, в старом телефоне или планшете. Сегодня стоит пообщаться с бывшими коллегами по работе или увлечению. Вторая половина дня создаст хорошие условия для взаимовыгодного сотрудничества или для романтического свидания. Условие сегодняшнего успеха - встречаться лично, а не дистанционно.