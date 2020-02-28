Астрологи назвали 5 самых опасных дней в марте 2020

В марте нас ждет пятница, 13-е. Это будет самая опасная пятница не только марта, но и всей весны 2020 года в целом.

Далеко не всегда звезды и планеты приносят нам радость и удачу. Однако узнав о том, какие пять дней в марте 2020 года будут самыми опасными, вы сможете обойти стороной проблемы и сохранить успех.

Об этом пишет slovofraza.

6 марта - день срыва планов

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Пока Луна растет и находится в Знаке Рака, могут произойти самые странные вещи в работе и в бизнесе, в любви. Вполне возможно, что задуманное на этот день сорвется, появятся какие-то новые проблемы и новые переменные в уравнении. Очень часто в такие дни мы сами себя накручиваем и ищем повод чего-то не делать, но в этот раз лучше не отказываться от задуманного. В противном случае вернуть удачу будет крайне непросто. Например, если вы хотели подольше поработать, стоит это сделать. Если вы обещали помочь близкому человеку с делами, лучше не отказываться от обещаний. Так вы можете внести разлад в отношения.

13 марта - пятница 13

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Это будет самая опасная пятница не только марта, но и всей весны 2020 года в целом. Несмотря на позитивное расположение Луны в этот день, проблемы могут появляться буквально из ниоткуда. Решать их стоит максимально быстро, не откладывая ничего на потом. Например, если вторая половинка начнется предъявлять претензии, стоит задуматься о том, правильно ли вы всё делаете в отношениях. Если же неурядицы начнут появляться в бизнесе или на работе, то также лучше бросать все силы на их скорейшее разрешение. В этот день остаться на плаву получится у ответственных людей, которые умеют заставлять себя действовать, несмотря на усталость и желание отдохнуть в пятничный вечер.

19 марта - время творческого застоя

19 числа многие люди могут ощутить проблемы, связанные с памятью. Это отразится на интеллектуальной работе, на творчестве и обучении. Студентам в этот день желательно не заниматься подготовкой к экзаменам, а сфокусироваться на чем-нибудь другом. Тяжелее будет идти работа у тренеров, у тех, кто обучает других людей и дает новые навыки. Лучше не перегружать себя работой и больше отдыхать в этот четверг. Если на этот день в вашем графике выпадет выходной, то можно будет обойти стороной многие неприятности. Сделайте в этот день уборку по правилам фэн-шуй, если будет на то возможность, так как это действие вернет контроль над энергетикой.

24 марта - день мощного энергетического диссонанса

Луна будет в самом начале фазы роста, потому что произойдет ее обновление. Это неблагоприятное Новолуние, потому что спутница Земли будет находиться в Знаке Овна. День принесет нам много проблем и неурядиц, особенно в плане эмоционального состояния и здоровья. Многие люди почувствуют беспричинную тревогу, а реальные проблемы будут становиться еще более неприятными, нежели есть на самом деле. Астрологи советуют избегать поспешного принятия решений, а также стремиться к взаимопониманию с окружающими. Любые ссоры могут привести к очень неприятным последствиям.

28 марта - время вспышек ревности и зависти

Телец и растущая Луна не сочетаются друг с другом. Из-за этого 28 числа произойдет бесконтрольное повышение ревности и желания критиковать друг друга. Для влюбленных это будет день настоящих испытаний. Тем, кто уже давно находится в отношениях, можно не переживать сильно, а вот людям, которые только съехались или переживают период прохлады, лучше следить за словами и поступками. Также некоторые проблемы могут встретиться на пути у людей, склонных к зависти. Их продуктивность сильно упадет, а настроение ухудшится. Возможны срывы планов и появление новых конфронтаций.