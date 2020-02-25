Гороскоп на 26 февраля: астрологи назвали счастливчиков и неудачников дня

Среда будет благоприятным для выполнения монотонных дел и улаживания важных мелочей. В эту пору не лучшим выходом будут слишком импульсивные действия.

Гороскоп на среду, 26 февраля 2020 года, предусматривает день, в который не будет лишним внимательное отношение к тому, что происходит вокруг. Особую внимательность следует проявлять на дорогах.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

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День хорош для монотонной работы, заботы о доме и накопления денег. Возможно получение радостного известия.

Телец

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательными за рулем и не нарушайте правил.

Близнецы

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы. Возьмитесь за запланированное – у вас может получиться сделать даже больше, чем вы ожидаете.

Рак

В этот день не помешает остановиться на несколько минут, особенно, если вас сопровождает стресс или беспокойство. Так вы сможете сделать вывод и понять, что же вас беспокоит.

Лев

Проведите этот день легко. Стоит найти время на себя, чтобы помедитировать или почитать. Удача улыбнется тем, кто выделит время для своего хобби. Не придавайте большого значения критическим замечанием со стороны.

Дева

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День будет удачным для работы или активного отдыха – безделие отложите на потом. Возможен приток энергии, который нужно будет обязательно использовать.

Весы

Вероятно, что сегодня вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите посмеяться над другими, то затянете себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Скорпион

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с незнакомыми людьми в жаркие дискуссии в этот день ввязываться не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть более важные дела.

Стрелец

Со здоровьем следует быть осторожными – рекомендуется диета вроде средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые не лучшим образом влияют на ваш организм.

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Козерог

В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день подходит не лучшим образом. Семейным и тем, у кого есть пара, такое настроение придется по душе. А вот одиноким стоит прибегнуть к осторожности, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваша рассудительность.

Водолей

Не стесняйтесь хорошенько отдохнуть вечером – организуйте себе интересное занятие или идите в гости. Попробуйте разбавить рутину чем-то интересным.

Рыбы

Сегодня не позволяйте другим лезть в ваши дела без вашего разрешения. Время благоприятное для отстаивания своих интересов. Также сегодня не помешает помнить о том, что жизнь – это изменения и от них не уйти.