Календарь стрижек на март 2020: когда лучше сделать новую прическу

Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

Фазы луны в марте 2020 года, по мнению астрологов, оказывают прямое влияние на рост волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в мартеПорой визит к парикмахеру может оздоровить волосы и сделать их здоровыми и блестящими на долгое время, а иногда волосы после стрижки наоборот становятся ломкими и тусклыми. Все это зависит и оттого, в какой фазе была Луна в день стрижки.

Фазы луны в марте 2020:

Первая четверть - 2 марта

Полная луна - 9 февраля

Третья четверть - 16 марта

Новая луна - 24 марта

Благоприятные дни для стрижки в марте 2020 года: 1, 10-13, 15, 18-21, 26 марта.

Благоприятные дни для окраски волос в марте 2020 года: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17-19, 21, 26, 31 марта.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в марте 2020 года: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17-19, 21, 23, 30, 31 марта.

Напомним, ранее УНИАН публиковал лунный календарь на 24 февраля-1 марта.