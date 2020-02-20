Лунный календарь на март 2020: названы благоприятные и неблагоприятные дни

Ощущение свободы и обновления способствует положительной настроенности на будущее, главное, не упустить благоприятные шансы.

Вторая половина марта отмечена важными астрологическими событиями, которые обязательно принесут перемены в жизнь каждого человека. Ощущение свободы и обновления способствует положительной настроенности на будущее, главное, не упустить благоприятные шансы.

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Постарайтесь провести этот месяц максимально правильно, а в этом вам помогут подсказки астрологов, а именно лунный календарь.

Лунный календарь на март 2020

Благоприятные лунные дни: 3, 10, 11, 15, 16, 21, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 9, 23, 24.

Лунные фазы на март 2020

Новолуние - 24 марта в 12 часов 28 минут.

Полнолуние - 9 марта в 20 часов 48 минут.

Растущая Луна с 1 по 8 и с 25 по 31 марта 2020.

Убывающая Луна 10 - 23 марта 2020.