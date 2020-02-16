Гороскоп на сегодня, 16 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Появился гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на воскресенье, 16 февраля 2020 года, предусматривает благоприятное время для решения бытовых дел.

Эти сутки будут благоприятными, говорится в гороскопе Павла Глобы для всех знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

Овен

Не скрывайтесь от близких людей и не отказывайтесь от возобновления контактов. Впрочем, вместо того, чтобы подавлять свои эмоции, осмельтесь на честный и откровенный разговор. Семья будет играть важную роль для Овнов сегодня.

Телец

В это воскресенье на привычные вещи нужно будет посмотреть с другой точки зрения. Возможно, вы не сможете действовать так, как запланировали. Вам придется выйти за рамки своих норм и отделить себя от течения, в котором вы сейчас находитесь.

Близнецы

Доверьтесь своей интуиции и следуйте ее указаниям, ведь сегодня вы можете начать совершенно новый этап в жизни. Возможно, вы наладите новые контакты, которые изменят вашу жизнь.

Рак

Звезды советуют отказаться от усилий в романтической сфере. Звезды не будут способствовать налаживанию тесных отношений. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на социальных отношениях, посвятите время себе.

Лев

Вы сможете легко принимать правильные решения сегодня. Для этого надо будет проявить гибкость и настроиться на более приятный тон. Как только вы улучшите ваше настроение, все наладится.

Дева

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям. Не позволяйте мыслям, основанным на страхе, ограничивать ваши действия.

Читайте такжеБлизится ретроградный Меркурий: как уберечься от негативного влияния

Весы

Звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не соглашаться на сомнительное предложение, которое вы получили в последнее время.

Скорпион

На пути к мечте проанализируйте свои шаги поэтапно. Подумайте, может, у кого-то из вашего круга общения есть такие же цели, как и у вас. Возможно, пришло время заручиться поддержкой.

Стрелец

Вы можете чувствовать, что ваш прогресс приостановился. Особенно это может ощущаться при выполнении задач, которыми вы занимаетесь очень часто. Попробуйте найти время для нового и отказаться от ненужного.

Козерог

Этот день не будет беспроблемным. Вероятно возникновение ситуации, которая заставит вас изрядно задуматься. Проявляйте сегодня сострадание и понимание. Избавьтесь от болезненных воспоминаний и смело идите вперед.

Водолей

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умения, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми и учитывали ваши взгляды.

Рыбы

Вам удастся справиться с надоедливой проблемой. Благодаря настойчивости и усилиям, которые вы приложили к успеху, вы поразите многих людей, а главное – станете довольными собой.