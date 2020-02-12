Гороскоп на 12 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

В эти сутки важно брать дела в свои руки и воплощать запланированное.

Гороскоп на среду, 12 февраля 2020 года, предусматривает насыщенный событиями день. В эти сутки важно брать дела в свои руки и воплощать запланированное.

Постарайтесь использовать яркую энергию суток для повседневных дел. Возможно, удастся уладить много вопросов и дел.

Об этом говорит астролог Павел Глоба, пишет slovofraza.

Овен

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Сегодня звезды сделают Овнов любимцами босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.

Телец

Сутки могут заставить Тельцов охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете присоединяться к разнообразным приключениям, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

Близнецы

Вам может показаться, что вы теряете контроль над многими вещами. В профессиональных разговорах вы не будете понимать ни начальника, ни коллег. Будьте максимально четкими в своих словах и попробуйте слушать внимательно – так вы сможете вернуть понимание обратно на свою сторону.

Рак

Если вы не возьмете себя же себе в союзники, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует труда над собой и в гармонии с собой.

Лев

Сегодня вы можете потратить много времени на серфинг в интернете. Повезти может тем, кто будет искать новых отношений. Новые знакомства имеют потенциал перерасти в прочные отношения, если вы приложите много усилий.

Дева

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Сегодня можно ожидать большой дозы положительной энергии. Проблема, которая беспокоит Дев несколько дней, вдруг станет пустяком. Глядя на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и просто с самого начала.

Весы

Ваше терпение подвергнется испытанию. Вероятен конфликт между вами и кем-то, кто уже давно действует вам на нервы. Ссора может быть очень сильной. Провокатор не будет уступать, поэтому постарайтесь держать нервы под контролем.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов вероятен конфликт с человеком, с которым они обычно имели хороший контакт. Есть шансы, что вы недавно заметили существенные изменения в его поведении и не удержитесь, чтобы не указать на них. Постарайтесь контролировать свои эмоции, потому что вы не сможете забрать ваши слова назад.

Стрелец

Сутки могут вскружить представителям знака голову. Чем меньше вы будете жаловаться на скуку, тем больше интересных возможностей увидите. Это будет работать и в романтической сфере – поклонники будут в восторге от вас.

Козерог

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.

Водолей

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Рыбы

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела – сегодня время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.