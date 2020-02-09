Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет

В течение недели, с 10 по 16 февраля, представителям трех знаков Зодиака удача будет сопутствовать в любых начинаниях.

Гороскоп на неделю, с 10 по 16 февраля, говорит, что некоторых знаков Зодиака ждут приятные изменения. Звезды больше всего благосклонны к Овнам, Львам и Козерогам - они будут вознаграждены за свои старания.

Астролог Павел Глоба прогнозирует для представителей этих знаков решения застарелых проблем, а также существенные изменения в различных сферах жизни, пишет «РБК-Україна».

Овны

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Овнам важно воздерживаться от негатива, чтобы не испортить энергетику негативными эмоциями. С 10 по 16 февраля представители данного знака Зодиака станут более харизматичными и неотразимыми.

Также Овнов ждут большие победы в любви. Предполагаемая встреча с человеком, который перевернет всю жизнь. Звезды будут благосклонны к представителям данного знака и внесут положительные изменения.

Львы

У данного Зодиака появится желание двигаться вперед, а влияние на окружающих будет настолько сильным, что Львы смогут пользоваться этой "силой" в своих целях. На этой неделе удача будет сопутствовать в любых начинаниях.

У данного Зодиака намечаются положительные изменения, и астрологи советуют им прислушиваться и присматриваться ко всем событиям, которые пройдут вокруг. Возможно появление новых друзей и полезных связей.

Козероги

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Козерогам важно на этой неделе сохранять хладнокровие и осторожность. Умеренная самокритика поможет избежать им неприятностей, а звезды усилят интуицию и помогут Козерогам реализовать желания.

В этот период появится решимость, смелость и удача начнет сопровождать в деловой сфере. Примирение со старым знакомым.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее и осмотрительнее в различных аспектах жизни в феврале 2020 года.