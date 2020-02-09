Гороскоп на 9 февраля: что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Сегодня стоит быть активнее тем, кто ищет популярности или хочет найти друзей по увлечению.

Сегодня хорошо устраивать детские и другие праздники, командные и парные игры, спортивные состязания, поездки, шествия, демонстрировать социальную активность, проводить выставки, презентации и политические мероприятия.

Удачен контакт с животными, например, посещение собачьей площадки, конезавода. В коллективах будет сбалансировано влияние лидера и массы. Стоит быть активнее тем, кто ищет популярности или хочет найти друзей по увлечению.

Овен

Этот день позволяет Овнам поддерживать на должном уровне физические силы, дает энергию для развлечений и творчества. Он подходит для увлеченных занятий спортом, интенсивного взаимодействия с детьми. Активный образ жизни сегодня поможет вам найти повод для демонстрации своей привлекательности или выступить в новом образе. Сегодня хорошо испытать обновку, надеть в первый раз яркую спортивную или праздничную одежду.

Читайте такжеНазваны самые харизматичные знаки Зодиака

Телец

Тельцов завтрашний день призывает к активности, смелой игре, а в психологическом плане - к открытости, честности и легкой «сумасшедшинке». Вас проигнорируют, если вы будете чрезмерно скромны, разумны и осторожны. Если вы хотите, чтобы вас заметили, не бойтесь ярко выглядеть, бурно и быстро выражать свои эмоции. В центр внимания может попасть событие, связанное с домом, семьей, детьми или близкой дружбой.

Близнецы

Близнецов звезды сегодня приглашают провести день в веселой компании, или найти себе дело на пару с предприимчивым партнером. Сейчас это лучший способ зарядиться позитивом (особенно, если вам его не хватает и судьба мучает неясностью). Стоит ловить любой шанс для подобного времяпрепровождения, так как вскоре расклад сил в чем-то изменится. Например, станет менее активен ваш напарник по игре или путешествию.

Рак

Ракам важно провести сегодня «на позитиве», для чего может быть мало одного лишь веселого настроя. Для создания нужной атмосферы могут требоваться вложения - например, вклад в спортивное снаряжение, подарки, экипировку для путешествий. На одно из первых мест могут выйти траты на детей. Также, день может подсказать новый формат профессиональных заработков или оригинальный путь монетизации талантов.

Лев

День подчеркнет расстановку сил в отношениях Львов с людьми и высветит их актуальный образ в чужих глазах: истинный личный рейтинг, меру любви или интереса, масштаб популярности. Это прекрасные сутки для совместной игры или другой интересной динамичной деятельности. Сегодня приветствуется социальная активность, акции, направленные на общее благо. Возможен интерес к спортивным и политическим мероприятиям.

Читайте такжеГороскоп на 10-16 февраля: астролог назвала везунчиков и неудачников недели

Дева

Сегодня Девам не стоит ничего загадывать заранее: жизнь будет изобретательнее самых смелых планов. Звезды подсказывают, что сегодня многое завязано на внешний эффект, советуют избегать чрезмерной скромности и застенчивости. Одновременно, это не лучший момент для попытки поговорить с кем-то по душам. Обратить на себя чужой взгляд проще богемной внешностью, солнечным настроем или наличием таланта.

Весы

Сегодня Весам не стоит упускать удачный момент, если им хочется эффектно заявить о себе. Также это хороший день для того, чтобы вызвать и укрепить взаимную симпатию. Зажечь огонь внимания и интереса сегодня будет легче, если вы и партнер чем-то активно связаны: ведете совместный бизнес или проект, вместе путешествуете, имеете одинаковое хобби или общих друзей, являетесь напарниками или соперниками в какой-то игре.

Скорпион

Скорпионам сегодня звезды напоминают, что ключевым условием победы сегодня остается энергия. Если вы полны сил — значит, вы способны творить и отвечать на вызовы, нравитесь себе и интересны окружающим. Также, многое будет зависеть от вашей заинтересованности в игре и желания получить приз. Сегодня предпочтительнее активный отдых. Подходящий момент для физической разминки, например, в форме экскурсии или турпохода.

Читайте такжеАстрологи назвали главную особенность женщин согласно их знаку Зодиака

Стрелец

Сегодня звезды благоволят Стрельцам, поощряют их азарт и предприимчивость. Вплоть до ночи есть шанс преуспеть там, где вы уже какое-то время тренировались или вели поиск. Сегодня стоит пользоваться ситуацией, динамика и маневренность вскоре пойдут на спад. Это прекрасные сутки для путешествий, занятий спортом и фитнесом, участия в социальных и детских мероприятиях, дрессировки животных или контакта с ними.

Козерог

Козерогам сегодня хочется «жить полной жизнью», например, дать больше воли чувствам. Скорее всего, вы будете энергичнее, веселее и предприимчивее, чем обычно. К повышенной активности может склонять окружение: друзья, дети, любимые люди. Сегодня стоит согласовать нагрузки с моральными и физическими возможностями: излишний азарт может привести к внезапному выгоранию в конце дня или к материальным потерям.

Водолей

Водолеям сегодня важна собственная популярность, не исключена тайная ревность к чужой славе. Важно держать баланс интересов и не пытаться выиграть за счет других, в том числе, друзей. К счастью, обстоятельства сегодня помогут автоматически уравновесить чаши весов. Это подходящие сутки для командной или парной игры, в которой вы претендуете на роль заводилы, центра внимания, тим-лидера, примера.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам проявлять во всем умеренный энтузиазм. Не рекомендуются уныние, рутина и полная пассивность. Одновременно, вам будут вредны перегрузки, желательно учитывать состояние здоровья и другие нюансы, влияющие на самочувствие. Организовывая активный отдых, свидание или праздник, сегодня стоит помнить, что удовольствия неизбежно окажутся связаны для вас с утомительными обязанностями.