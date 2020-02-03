Гороскоп на 3-9 февраля: астролог назвала везунчиков и неудачников недели

В этот период можно прояснить все вопросы, понять, целесообразно ли развивать взаимоотношения

С 3 февраля Меркурий – планета мышления и коммуникаций, переходит в знак Зодиака Рыбы, здесь имеет статус изгнания и падения, поэтому проявление свойств Меркурия несколько ослаблено, но при этом, придает людям богатое воображение, погруженность в себя, в темы любви, творчества, духовности.

С 8 февраля Венера, отвечающая за вопросы взаимоотношений, а также материальные вопросы, переходит в знак Овна, где она в статусе изгнания. Ситуация в личных и деловых взаимоотношениях меняется, возникает напряжение, партнеры показывают истинное отношение друг к другу. Но в этот период можно прояснить все вопросы, понять, целесообразно ли развивать взаимоотношения, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Чувства обостряются, вы становитесь внешне более эмоциональными, чувствительными, острее реагируете на происходящее вокруг вас. То, что в другое время просто не замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия. При этом, вы легко привлекаете внимание окружающих. Можете оказать личное влияние на развитие какой-либо ситуации, в желаемом для вас направлении. Ваше обаяние, жела­ние сотрудничать и чувство юмора, замет­но изменят существующее положение вещей в лучшую сторону.

Телец

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Склонность к уединению, появляются секреты, романтические увлечения могут быть тайными или присутствовать только в мире фантазий и снов. Любов­ные взаимоотношения из прошлого, осо­бенно те, в которых пострадали вы, мо­гут переместиться в настоящее. Вы погружаетесь в собственные чувства, мир начинаете воспринимать через свои внутренние ощущения. При необходимости выезда за рубеж, вам будет сопутствовать удача: вы найдёте для этого и средства, и возможности. Вероятно удачное знакомство с иностранцем.

Близнецы

Получаете положительную оценку окружающих, что способствует обретению определенного места в коллективе. Хорошее время для того, чтобы обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. При этом следует учитывать то, что происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно, возникает желание сразу взяться за все. Из-за этого вероятны опоздания и напряжение с окружающими. Сильна потребность в переменах, в смене обстановки, в получении новой информации.

Рак

В основном, положительные события недели, связанные с личными потребностями, чувствами, родными людьми. В это время вы стараетесь уйти от суеты и внешнего мира. Хорошо, если это желание уединения, совпадает с возможностью это сделать. В эти дни вы становитесь более чувствительными к тем, кому необходима поддержка. Важно, чтобы это желание реализовалось в конкретные действия, а не осталось на уровне эмоций. Подходящее время для налаживания отношений и прояснения различных вопросов с родственниками, супругами, детьми.

Лев

Обстоятельства позволяют раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, любовь, признание социумом. Усиливается ваши организаторская деятельность, открываются все возможности для проявления себя как личности, позитивной оценки ваших действий окружающими. Возникает желание привлечь окружающих к своему внутреннему миру и вовлечь их в сферу своих переживаний. Возникают такие ситуации, которые помогают вам раскрыть свой внутренний мир.

Дева

Ситуации, в которые вы попадаете, приводят вас в состояние рассеянности и раздражительности. Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Сложный период в деловых отношениях дают повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Но если вы постараетесь сдержать свои эмоции и самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с ближним окружением, партнерами и начальством.

Весы

Повышенные потребности и непостоянство настроения могут принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье. Возможны необдуманные траты, перерасход бюджета, взятие на себя ненужной ответственности и обязательств. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно в этот период становитесь особенно привлекательны для противоположного пола.

Скорпион

Ваша творческая и физическая активность, приносят желаемые результаты. Хороший период для деловых переговоров, работы с документами, подписания соглашений, участия в конференциях, для выступлений и воздействия на окружающих. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства.

Стрелец

Испытываете чувство радости и уверенности в себе, ощущаете симпатию и влечение к окружающему миру и находите в любых ситуациях, только самые лучшие стороны. Хороший период для дружеского общения, для любви и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного. Общественная активность, взаимодействие с сотрудниками и компаньонами, начальством, способствуют решению самых волнующих вас вопросов. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое удастся реализовать.

Козерог

Возникает необходимость получения знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать работу коллектива. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами доставит хлопоты и переживания, но завершится удачно.

Водолей

Благоприятное время для решения личных дел, продвижения проектов, удовлетворения своих потребностей и интересов. На первый план выступят личные финансы, дружба и ценности. Общественные или культурные события, а также товары и услуги для улучшения внешности и обстановки в вашем доме, потребуют денежных затрат. В той или иной форме возникнет вопрос о материальных ценностях и социальном статусе. Удачные возможности связаны с совместными пред­приятиями, продажами или покупками.

Рыбы

Удачны поездки, командировки, путешествия. Появляются новые деловые связи, усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость. Вы легко вступаете в контакт, получаете важную информацию, касающуюся лично вас. Вы стремитесь к новым знаниям, вам хочется что-то изменить в своей жизни. Демонстрируйте другим свои знания - это приведет к новым знакомствам. Повышается рассудительность и практичность, вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу.