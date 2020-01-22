Астрологи назвали знаки Зодиака, которые скоро разбогатеют

Два знака Зодиака станут настоящими счастливчиками недели и смогут поправить свое финансовое положение.

Появился финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года.

Астрологи рассказали, как двум знакам-счастливчикам недели не упустить возможности поправить материальное положение, передает SlovoFraza.

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Дева

Девам на грядущей неделе стоит обратить внимание на финансовую составляющую своей жизни. Благодаря активной энергетике планет получится справиться с любыми неурядицами, если не терять времени даром и отказаться от сомнений. Активность и желание преуспеть обязательно окупятся уже в конце этой недели. Нежелательным будет стремление пустить дела на самотек. Такое пренебрежение может отрицательно сказаться на финансовом благополучии.

Водолей

Водолеям поддержка звезд и планет на этой неделе поможет найти новые источники дохода. Позитивный настрой и готовность посвятить время борьбе за успех будут самым выгодным энергетическим вложением. Водолеям не стоит все время посвящать работе, которая, как известно, не заканчивается никогда. Даже во время отдыха они смогут налаживать полезные связи, а также получать поддержку и энергию от общения с близкими. Результат не заставит себя ждать, если соблюдать два правила: незавершенное завершать и вовремя отдыхать.