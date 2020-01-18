Гороскоп на сегодня: что принесет знакам Зодиака день Сатурна

Астрологи утверждают, что полученные сегодня знания помогут вам в ближайшее время, а сам процесс обучения пройдет легче и приятнее, чем когда-либо.

Суббота традиционно считается посвященной Сатурну - планете с мощной энергетикой, придающей интеллектуальный подъем.

Астрологи советуют уделить время самообразованию. Полученные в этот день знания помогут вам в ближайшее время, а сам процесс обучения пройдет легче и приятнее, чем когда-либо. Особенно это важно для трех знаков, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Близнецы

Возможно, в вашей жизни скоро состоится переезд на новое место. И вы будете рады таким переменам, однако к ним нужно подготовиться. Засядьте за изучение языка страны, которой интересуетесь, почитайте о местных традициях и законах. Это поможет вам определиться.

Гороскоп на сегодня: Телец

Работа, работа и еще раз работа. Это слово описывает почти всю вашу жизнь, однако вы достигнете большего, если будете уделять время повышению своего образовательного уровня. Как минимум, новые знания не будут лишними.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

В последнее время все ваши мысли были о доме и семье. Это похвально, однако поддержание семейного очага не должно превратиться в рутину. Запишитесь на кулинарный мастер-класс или даже на курсы дизайнеров интерьера, наверняка вам понравится. Да и польза подобных мероприятий очевидна.

Напомним, гороскоп на 2020 год гласит, что Белая Металлическая Крыса станет весьма неоднозначной для всех знаков Зодиака. Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых жизнь начнет меняться в лучшую сторону прямо с января.