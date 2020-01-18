Гороскоп на сегодня, 18 января: каким будет преддверие Крещения для всех знаков Зодиака

Сегодня лишним будет проявлять изобретательность и креативность в профессиональной сфере, говорит астролог.

Гороскоп на субботу, 18 января 2020 года, предполагает удачные сутки для развития. Творческие дела, обучение и эксперименты принесут свои плоды.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Энергия дня будет склонять многих к приятной, хоть и скоротечной, романтике. Не ленитесь урвать свой кусок такого хода событий – удовольствие гарантировано.

Телец

Сегодня ваша энергия моментами может казаться заблокированной. Вы можете почувствовать сильное сопротивление, которое стремиться вырываться в приступы ярости. Старайтесь обеспечить себе максимальный физический комфорт.

Близнецы

В основном вы знаете, чего хотите и действуете четко и решительно. Впрочем, иногда дилеммы не отступают и возникают проблемы с принятием решений. Главное помнить, что такое настроение не навсегда.

Рак

Стоит ожидать день, наполненный чувствами и эмоциями, которые могут поразить вас совершенно неожиданно. Вы реализуете все свои планы и, вероятно, получите выгодное предложение.

Лев

Вскоре подозрительный человек попытается втянуть вас в неприятную ситуацию. Будьте осмотрительными и не запутывайте ситуацию. Не пренебрегайте возможностью откровенно поделиться проблемой с надежными людьми.

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Дева

Сегодня вы можете получать новые предложения. Не медлите отдать другим часть своей рутинной работы. Уменьшите свой темп до уровня, который будет вам комфортным.

Весы

Временно откажитесь от тривиального времяпрепровождения и ограничьте контакты с людьми, которые не приносят в вашу жизнь ничего ценного. Вскоре вам придется принять решение, эффект от которого существенно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Будьте мудрыми и проверяйте услышанное, перед тем, как браться за действия.

Скорпион

Это ваш счастливый день. Интуиция подскажет вам лучшие решения. Впрочем не позволяйте лени других добавлять вам обязанностей – взрослые не должны отвечать за поступки друг друга.

Стрелец

Вместо того, чтобы подавлять свои эмоции, осмельтесь на честный и откровенный разговор. Не скрывайте, что чувствуете, а честно делитесь переживаниями с важным собеседником. С открытыми картами будет гораздо проще найти качественное решение.

Козерог

Пора начать идти собственным путем. Будьте напористыми и не бойтесь отстаивать свои идеи. Если сейчас ничего не изменить, вы вскоре пожалеете, что следовали чужим указаниям.

Водолей

Сейчас благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание исследовать невидимые измерения жизни.

Рыбы

Если вы сильно устали, то нечего удивляться своей несосредоточенности. В таком состоянии крайне сложно организовать мысли и исполнять обязанности. Подумайте о том, чтобы взять достаточно выходных.