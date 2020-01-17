Гороскоп на сегодня: астрологи назвали главных счастливчиков дня

По мнению астрологов, сегодняшний день будет способствовать повышению умственной активности, а также большому эмоциональному подъему.

Растущая Луна переходит в созвездие Близнецов. Это оптимальное время для решительных поступков и рискованных сделок.

Астродинамика этого дня способствует повышению умственной активности, а также большому эмоциональному подъему. Это оптимальное время для общения и заключения сделок, сулящих выгоду в ближайшие недели. Кроме того, 17 января высока вероятность крупного везения у трех знаков зодиака. Астрологи рассказали, у каких именно, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Близнецы

В том, что Близнецы вошли в число главных счастливчиков дня, нет ничего удивительного. Во-первых, им всегда везет в момент прохождения Луны через их созвездие. А во-вторых, им везет частенько в принципе. В общем, готовьтесь принимать подарки судьбы.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Водолеи отличаются терпением и вдумчивым подходом ко всему. Что ж, сегодняшний день, несмотря на его сумбурность и насыщенность событиями, станет для них очень даже благоприятным. Приятные новости ждут Водолеев и дома, и на работе, а кроме того, вы получите весточку от старого друга.

Гороскоп на сегодня: Овен

Ваша ранимая душевная организация в последнее время перенесла немало испытаний. Но перенесла ведь, и сегодня судьба отблагодарит вас за стойкость и терпение. Главная удача ждет вас в материальном аспекте.

Напомним, ранее астрологи дали прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.