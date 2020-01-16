Астрологи назвали самые "ядовитые" любовные союзы знаков Зодиака

Даже в отношениях между двумя любящими людьми иногда прорастает трещина, и это случается из-за того, что они просто не подходят друг к другу.

Астрологи уверяют, что есть знаки Зодиака, сочетание которых может быть довольно токсичным.

Обратите внимание на эти 6 комбинаций, советует SlovoFraza.

Лев и Рак

Встреча этих знаков вряд ли может закончиться чем-то хорошим. В то время как Раки ожидают, что их связь с партнером окажется глубокой и душевной, Лев пребывает во власти постоянной неуверенности, которая разрушает его любовный настрой. Крайняя эмоциональная вариативность Льва – моментальный переход от заботы к излишней критичности – отпугивает партнера. Раки, будучи людьми мягкими, принимают все это близко к сердцу, а вспышки гнева, которые они используют в качестве своего защитного механизма, сводят отношения на нет.

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Козерог и Водолей

Козерог и Водолей известны своей решительностью, и именно эта черта притягивает их друг к другу (а также разводит по разные стороны). В то время как Козероги готовы вкладывать всего себя в любовный союз, Водолеи управляют отношениями как практики. Такая диспозиция превращает Водолея в доминирующую сторону отношений, а Козерога – в сторону зависимую, которой приходится все время доказывать свою ценность. В конце концов, их решительное намерение исправить друг друга с помощью пинков либо становится причиной жестокой ссоры, либо причиной ухода одного из партнеров, у которого просто не выдерживают нервы.

Дева и Близнецы

Вы либо проживаете жизнь в мечтах, либо занимаясь практическими делами. Именно поэтому долго сосуществовать рядом эти два кардинально отличных мировоззрения не смогут. В то время как Близнецы являются натурой мечтательной, Девы эмоционально отстраненные персоны, пытающиеся найти практические пути решения для любых вопросов. Их отношения не имеют шансов на успех, так как Девы в трудные времена просто могут уйти, оставив Близнецов с разбитым сердцем. Проще говоря, Девам надоедает, что Близнецы предпочитают прятаться от проблем в коконе своих фантазий, в то время как они работают над тем, чтобы действовать практически.

Весы и Телец

Они подобны зеркалам; представители этих знаков очень похожи, они обладают даже какой-то телепатической связью. Оба не просто любят, а обожают друг друга, поэтому даже мысль о разлуке кажется им невыносимой. Поначалу эти знаки наслаждаются отношениями, но позже они начинают просто задыхаться. Упрямство Тельца и отчаянное желание Весов все время быть правыми заколачивают последний гвоздь в крышку гроба их отношений. Они хорошо знают и понимают друг друга, но просто не в состоянии удовлетворить все требования, которые оба предъявляют в этом союзе.

Скорпион и Рыбы

Это смертельная комбинация, так как оба знака отличаются чрезвычайной эмоциональностью и подозрительностью. Когда дело доходит до выражения любви, Скорпионы впадают в настоящее безрассудство. Огонь страсти со временем сжигает все, оставляя кучку пепла, которую можно только оплакивать. Рыбы живут в своем космическом мире, а подозрительный Скорпион постоянно душит, постепенно разрушая любовь и доверие.

Стрелец и Рак

Эти два знака Зодиака не то, что вступать в отношения, даже близко не должны подходить друг к другу. В то время как Раки не могут дать однозначный ответ, Стрельцы, выступающие в качестве претендентов на руку и сердце, буквально взрываются изнутри от нетерпения. Стрельцы стремятся обогнать саму жизнь, в то время как Раки, насколько бы сильно не менялся мир вокруг них, сохраняют спокойствие. Стрельцы больше ценят “близкую связь”, а Раки мечтают об установлении глубокого эмоционального контакта; и эта несбалансированность в конечном счете приводит к разрыву отношений.