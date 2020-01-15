Гороскоп на 16 января 2020: что ждет завтра каждый знак Зодиака

16 января рекомендуется найти время для релаксации и отдыха.

В течение первой половины 16 января может быть трудно начинать новые дела. Станет сложнее оценивать, чего именно вы хотите добиться, и это будет мешать действовать в правильном направлении.

Во второй половине дня важно избегать чрезмерного оптимизма, хотя и занижать собственные способности тоже не рекомендуется. Об этом говорится в гороскопе на завтра, 16 января, для всех знаков Зодиака, передает "Астрору".

Гороскоп на 16 января 2020 года Овен

Внутри вас происходит борьба между желанием оказаться в центре всеобщего внимания и желанием немного побыть в одиночестве. Дайте себе время, чтобы разобраться в своих чувствах и не пытайтесь выбрать как можно скорее.

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Телец: гороскоп на 16 января 2020

Если отношения заканчиваются, это еще не катастрофа. Связь с другим человеком — любовная или профессиональная — может подойти к концу, и если так, то это только к лучшему. Вы уже долгое время бились головой о стену и старались выложиться по максимуму. Но если что-то не складывается, то так тому и быть.

Гороскоп на 16 января 2020 года Близнецы

Вы увидите серьезные признаки того, что вы отлично разобрались в ситуации. Продолжайте следовать подсказкам своей интуиции и делайте то, что кажется Вам правильным. Вы начинаете комфортно себя чувствовать в роли, которая никогда раньше вас не привлекала. Это показывает, что жизнь богата на сюрпризы.

Рак: гороскоп на завтра, 16 января

Позвольте любопытству руководить вашими решениями. Возможно, в итоге вы окажетесь в очень интересном месте. Сейчас у вас нет четкого пути, по которому нужно идти, так что встряхните свою привычную рутину и идите навстречу приключениям.

Гороскоп на завтра, 16 января 2020 года, Лев

Чтобы добиться успехов в делах, от вас потребуется не только настойчивость, но и находчивость. Именно нестандартные решения завтра будут оказываться наиболее правильными, а эксперименты часто удачны. Возможны перемены в отношениях с близкими: вы будете больше заняты собой, чем окружающими, это не всем придется по вкусу.

Дева: гороскоп на 16 января

Вам может показаться, что ваша дружба с кем-то стала похожа на игру в одни ворота, и вы оказались на проигрышной стороне. Если вы считаете, что отдаете больше, чем получаете, это может быть правдой. Но прежде чем вы выскажете другу свои подозрения, подумайте о том, как важны для вас эти отношения.

Гороскоп на 16 января 2020 года Весы

Ваш энтузиазм в отношении вещей, в которые вы верите, необыкновенно силен. Вы можете добиться чего угодно, если будете на это всерьез настроены. Но сейчас постарайтесь попридержать свой пыл. Сложные разговоры могут быть заполнены ловушками.

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Скорпион: гороскоп на завтра, 16 января 2020

Пообщайтесь со своими коллегами или людьми, которые учатся вместе с вами, и спросите, что они думают о сложившейся ситуации. Им польстит то, что вы интересуетесь их мнением, и они будут готовы ответить на ваши вопросы. У вас есть представление о том, что делать дальше, но не помешает получить подтверждение своих мыслей.

Гороскоп на 16 января 2020 года Стрелец

Вам может показаться, что составлять планы на будущее — очень сложное занятие. В конце концов, разве можно заглянуть в будущее, чтобы с уверенностью что-то планировать? Ситуация постоянно меняется, так что вас ждет гораздо меньше разочарований, если просто пустить все на самотек.

Козерог: гороскоп на 16 января 2020 года

Нет ничего зазорного в том, чтобы принять помощь от других людей, даже если вас беспокоит то, что они практически все делают за вас. Вы не раз бывали на их месте, так что напомните себе о том, как прекрасно заботиться о близких и подбадривать их, направлять их на верный путь и помогать экономить время.

Гороскоп на 16 января 2020 года Водолей

Ситуация сложилась зыбкая, так что если вы настроены предварительно все изучить, то день будет проходить в темпе медленно плывущего айсберга. Время от времени будут случаться вспышки энергии, но в целом все будет сонно и медленно.

Рыбы: гороскоп на 16 января

Вы полны новых идей, но вам придется приложить много усилий, чтобы облечь их в практическую форму. Ваши мысли похожи на комья сырой глины: в них заложен огромный потенциал, но им нужно придать форму, чтобы можно было воплотить их в жизнь. Обратитесь к своему опыту, который вы приобрели в общении с новыми людьми — незнакомцы могут зарядить вас небывалым вдохновением.