Гороскоп на неделю: астрологи предупредили о возможных трудностях

По мнению астрологов, следующие семь дней легкими не будут и мало кому удастся расслабиться.

Ближайшая неделя, с 13 по 19 января, пройдет под знаком растущей Луны. Это время принесет много суеты и круговорот событий, каждое из которых отнимет силы и время, но может оказаться судьбоносным.

Астрологи предупреждают, что следующие семь дней легкими не будут и мало кому удастся расслабиться. При этом планеты не говорят об однозначно положительной и отрицательной динамике. Это значит, многим выпадут как приятные моменты, так и минуты, о которых захочется забыть, пишет НВ.

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Гороскоп на неделю: Рак, Лев, Весы

На этой неделе, с 13 января по 19-е, вам выпадет провести очень много времени на работе. Новогодние выходные принесли не только веселье, но ворох нерешенных вопросов. Займитесь этим, поскольку скоро вам предстоит начать еще несколько перспективных, но сложных и трудоемких проектов.

Гороскоп на неделю: Водолей, Овен

Вам стоит включить все свое спокойствие и доброжелательность. Гороскоп на эту неделю "говорит", что будет масса мелких, но очень раздражающих ситуаций. Не переживайте, все это пустяки, а в глобальном смысле у вас все идет по плану.

Гороскоп на неделю: Дева, Скорпион, Козерог

Ваши новые друзья окажутся совсем не теми, за кого себя выдают. К счастью, вы достаточно подозрительны, чтобы не подпускать их слишком близко, а иначе проблем бы не миновать.

Гороскоп на неделю: Близнецы, Стрелец

Эмоции будут переполнять вас всю первую половину недели, а уже к четвергу пойдут на убыль. И дело не в ситуации вокруг вас, поскольку никаких серьезных проблем попросту нет. Сейчас вы склонны раздражаться по пустякам, и это может принести неприятности как дома, так и на работе.