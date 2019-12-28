Гороскоп на неделю: что ждет каждый знак Зодиака в начале января

В первую неделю января некоторые знаки ждут приятные неожиданности.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года.

Они рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в этот период, передает Astrorok.

Овен

Суматошная и чересчур активная в личном плане неделя ожидает Овнов. Возможно, что в процессе отдыха придется все равно браться за работу. Но это больше касается тех, кто занимается коммерческими делами. Здесь не исключены проблемы с подписанием контрактов и оформлением договоров. В семейной сфере все сложится замечательно, если Овны сами не создадут конфликт.

Телец

Откажитесь на этой неделе от физических нагрузок. Даже если регулярно посещаете тренажерный зал, будьте осторожны в упражнениях. Не исключена простуда, воспалительные процессы и обострение хронических заболеваний. Вам нужен полноценный и комфортный отдых, медитацию и прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Близнецов на этой неделе ждут как позитивные, так и неутешительные новости. Одни поступят от друзей, другими "одарят" близкие родственники. Старайтесь тщательно переваривать любую информацию, а не бросаться в крайности. Работы будет мало, поэтому на финансовую прибыль не рассчитывайте. У одиноких Близнецов в конце недели ожидается встреча с удивительным человеком.

Рак

Рак будет искренне сожалеть о том, что неделя так быстро пролетела. Столько интересного, нового и, главное, романтического в ней будет. Возможны яркие знакомства, выезд на природу и признания в любви. Деловая сфера не озадачит, а только порадует. Ракам предложат взаимовыгодные условия сотрудничества, что надолго укрепит материальное положение.

Лев

Если эту неделю Львы проживут мирно и спокойно, то можно их будет поздравить. Ведь ожидается много конфликтов, недосказанности в разговорах и мелких неприятностей. Не ведите себя так, будто кому-то и что-то обязаны. Пусть каждый разбирается со своей жизнью самостоятельно. Возможны крупные траты, связанные с поездками, детьми-подростками и устройством быта.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2020: что ждет все знаки Зодиака

Дева

Все мысли Девы будут вертеться вокруг финансов, которых хронически не хватает. Да, чтобы реализовать все задуманное и купить то, что хочется, одной зарплатой не обойтись. Придется срочно искать еще одну работу, на это у вас будет много времени. Посмотрите вакансии в интернете, созвонитесь с друзьями и оставьте свое резюме на сайте. Все получиться, если не складывать лапки на пузике.

Весы

Столько негативных эмоций получат на неделе до 5 января Весы, что им можно искренне посочувствовать. Но это не только из-за сложившихся обстоятельств или неудачного расположения звезд на небе. Вы сами окажитесь в эпицентре конфликта, а также спровоцируете грандиозный скандал. Причем на пустом месте. В личной жизни будьте инициативнее, избранник ждет от вас первых шагов.

Скорпион

Задорные, эмоциональные и немного агрессивные – вот такими будут Скорпионы на этой неделе. Но это нормальное состояние для тех, кто стремится все успеть и сразить окружающих своей уникальностью. Будьте внимательнее, иначе начнете наступать себе на пятки. Творческие проекты реализуются весьма успешно, несмотря на минимальные капиталовложения.

Стрелец

Стрелец на этой неделе будет разрываться между работой, решением финансовых проблем и любимым человеком. Как у вас на все хватит сил и времени – загадка. Важно то, что без драмы и рыданий, вы вырветесь вперед. Преодоление препятствий окажет закаливающий эффект на духовное состояние. Стрельцы будут постоянно в разъездах, переговорах, на совещаниях.

Козерог

Если кто-то намерен ломать систему, то это Козероги. На этой неделе они будут излишне тверды в своих решениях, непримиримы к обстоятельствам. Захочется изменить себя, окружающий мир, без сожаления, долгих раздумий. Но осторожность в таком деле – штука важная. Не следует бороться с ветряными мельницами, в ответ можно получить серьезную оплеуху.

Водолей

Повеселитесь, развлекитесь от души – вот, что рекомендуют звезды Водолею. Если хочется отвлечься от насущных проблем, стать оптимистичнее и ярче внешне, то не стоит бояться резких перемен. Тем более что праздник продолжается, а вы полны энергии и юношеского задора. За финансовыми делами следите внимательно, чтобы деньги не утекли в неизвестном направлении.

Рыбы

Неделя спокойного, приятного плавания в океане грез ожидает Рыб. Сколько можно тешить себя надеждами, что все наладится без вашей инициативы? Станьте реалистичнее, жизнь течет вперед, а не стоит на месте. У семейных людей ситуация с деньгами обостриться, поэтому о магазинах и путешествиях лучше не вспоминать. Отдохните дома, в кругу близких родственников, так сохраните комфорт, финансовую стабильность.