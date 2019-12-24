Гороскоп на 25 декабря: что звезды сулят завтра знакам Зодиака

Астролог Павел Глоба дал прогноз на завтра, 25 декабря, для всех знаков Зодиака.

25 декабря 2019 года будет правильно закрыть глаза на какой-то вопрос, способный нарушить эмоциональный баланс. Не бойтесь что-то не успеть, пропустить, не доделать.

Важно провести этот день, не столкнувшись с любого рода разочарованиями, муками совести или убытками. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на завтра, 25 декабря, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов в этот день, вероятно, не будет не разрешимых задач. Стоит лишь захотеть, и без большого труда перед вами падет даже самая неприступная крепость. Не нарушайте личное пространство близких членов семьи, не конфликтуйте с начальством, не идите на поводу у дерзкого и беспринципного человека. Избегайте долгих поездок на транспорте.

Телец

Тельцам 25 декабря не следует забывать про хорошее воспитание. Скорее всего, произойдет ситуация, в ходе которой захочется громко кричать, доказывая свою правоту. Бурные эмоции могут спровоцировать неприятности и в личных, и в профессиональных делах.

Близнецы

Близнецам в этот день следует освободиться от психоэмоциональных оков. Не поддавайтесь давлению старших и младших членов семьи, не ведитесь на провокации сумасбродных друзей, не становитесь марионеткой в руках профессиональных манипуляторов. Есть шанс, что после полудня будет получен ряд новостей, связанных с дальнейшим пребыванием в нынешней должности. Вероятно, речь идёт о чём-то приятном.

Рак

Раки сегодня могут пропустить нечто по-настоящему важное. Возможно, речь о достижениях близких членов семьи, которые пропустите в силу невероятной загруженности на работе. День неплохо подходит для организации домашнего торжества, для посещения детского утренника, для планирования служебного корпоратива.

Читайте такжеДвум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Лев

Некоторые Львы в этот день будут с трудом отличать правду от вымысла. Есть риск, поверив в чьи-то красивые обещания, понести большие убытки или лишиться баланса эмоций. В остальном эта среда может стать благодатной почвой и для представителей творческих профессий, и для учащихся, и для дельцов.

Дева

У Дев 25 декабря не предвидится ничего, что можно отнести к разряду особо важных событий. Скорее всего, день пройдет в бесконечных делах, к которым может добавиться необходимость ухаживать за старшим членом семьи или следить за ребёнком.

Весы

Весам завтра может потребоваться чей-то мудрый совет. Скорее всего, придётся преодолевать финансовый дефицит или думать о том, как поладить с какой-то сложной особой. Тем, кто пока одинок, не рекомендуется начинать спонтанные отношения (есть риск, что они окажутся драматическими).

Скорпион

Скорпионам 25 декабря не желательно потакать своим слабостям и вредным привычкам. Также следует держаться контроль над своими словами, вступив в ответственный диалог, отправившись на переговоры или проходя собеседование. Среда не слишком подходит для долгих поездок, крупных покупок, попыток провести апгрейд домашнего оборудования.

Стрелец

Стрельцы в этот день не застрахованы от казусных и запутанных ситуаций. Будет полезно на какое-то время забыть про свою природную прямолинейность. Возможно, обходные пути придётся искать и в попытках нормализовать семейную жизнь или в стремлении избавиться от финансового дефицита. Стрельцам старшего возраста не следует доверять «чудо-врачам», вещающим с голубого экрана или ведущим блог в виртуальном пространстве. У одиночек этого знака есть шанс на интересную встречу.

Козерог

Многие Козероги сегодня проявят неумение (неготовность) идти на компромисс. Это может слегка помешать в личных или в профессиональных делах (особенно в реализации коллективных проектов). Если на среду назначено какое-то мероприятие, следует заранее продумать наряд.

Водолей

Водолеям в этот день можно смело довериться своей интуиции. Особо ценные рекомендации она, вероятно, даст в процессе новых знакомств. Одинокие Водолеи получат шанс на судьбоносную встречу, кто-то раскроет в себе ранее дремавший талант, кто-то внезапно прославится (достигнет успеха в бизнесе или в творческой сфере).

Рыбы

Рыб завтра может увлечь какое-то необычное общественное начинание. Вероятно, это хобби не получит одобрения со стороны близких членов семьи. Не исключены и прочие разногласия (например, из-за плана новогодних торжеств или из-за списка ближайших расходов). Не следует доверять обаятельным незнакомцам, давать деньги в долг, нарушать правила ПДД и вкладывать крупную сумму в авантюрные начинания близкого друга (коллеги). День неплох для романтики.