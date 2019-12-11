Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет с деньгами в 2020 году

Каким знакам Зодиака год Белой Крысы подарит массу новых финансовых возможностей, говорится в гороскопе на 2020 год от Павла Глобы.

Гороскоп 2020 подскажет, каким знакам Зодиака в году Белой Крысы сказочно повезет с деньгами.

Астролог Павел Глоба в своем прогнозе указал на троих представителей зодиакального круга, финансовые дела которых в 2020 году улучшатся, передает Styler.

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Стрельцы

Стрельцы в новом году откроют для себя блестящие финансовые перспективы. 2020 год - идеальное время для организации собственного дела, а также для перемены сферы деятельности. Тем не менее Павел Глоба советует быть внимательнее при оценке своих возможностей и не верить пустым обещаниям.

Раки

Раков денежное везение ждет в средине года. Причем это станет для них абсолютным сюрпризом. Представители знака могут рассчитывать на взлет по карьерной лестнице или солидную прибавку к заработной плате. Это придаст Ракам новый стимул стремиться и усердней работать.

Тельцы

Представителям этого знака денежная удача улыбнется в средине осени. Астролог рекомендует держать нос по ветру - выгодное предложение о сотрудничестве может возникнуть совершенно ниоткуда. Также Павел Глоба не советует Тельцам давать в долг крупные сумы - отдавать будут тяжело и долго.