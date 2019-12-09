Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет неожиданная прибыль в декабре

Финансовый гороскоп предвещает многим знакам Зодиака большую удачу.

Гороскоп 2019 на декабрь всем знакам Зодиака предвещает успешное течение дел в финансовом плане.

Согласно положению планет и звезд, к концу месяца получить немыслимую прибыль смогут только Рыбы, Водолеи и Скорпионы. Об этом в своем подробном прогнозе заявил астролог Павел Глоба, передает Styler.

Рыбы

Успешно будет продвигаться работа по составлению бизнес-плана. Также вы сможете войти в коллективный производственный процесс, чем многократно повысите свои способности по достижению поставленных целей. В конце месяца вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на замену коллеги - и это положительно отразится на ваших доходах. В принципе, все за что вы ни возьметесь – принесет вам существенную прибыль.

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Водолей

Водолеи в течение декабря смогут проявить себя мастерами тонкой дипломатии и тайного влияния на происходящие события. Вам могут предложить работу с неполным рабочим днем, которая прекрасно впишется в ваш график работы. Либо вы найдете удаленную работу, которую сможете выполнять на дому. В декабре вы сможете успешно оформить к получению причитающиеся вам льготные выплаты, компенсации, субсидии, пенсии.

Скорпион

Скорпионы в течении декабря смогут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. В поле вашего зрения могут появляться разные люди с предложениями о сотрудничестве и с просьбами оказать им содействие в их вопросах. Здесь очень важно подходить избирательно к своим контактам, чтобы достичь финансового успеха в декабре.