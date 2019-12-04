Астролог рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского с Путиным

9-15 декабря все решения будут приниматься на эмоциональном подъеме, в позитивном настрое и будут удачными.

Встреча лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина – пройдет в благоприятный для нашей страны день – 9 декабря. Об этом Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, 9-15 декабря все решения будут приниматься на эмоциональном подъеме, в позитивном настрое и будут удачными.

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"Это будет прекрасное время для дипломатии и переговоров. Используя деликатный и мягкий подход, можно будет решить очень важные вопросы", – отметил астролог.

Также благотворное влияние на переговорный процесс окажет планета Сатурн.

"Сатурн способствует охлаждению умов и затуханию конфликтов, рассудительности и ведению конструктивного диалога. Потому, например, когда проявлен Сатурн, не может быть никаких протестов и майданов, эскалации и обострений на фронте", – пояснил астролог.

9 декабря, утверждает астролог, нет ни одного критического разрушительного аспекта между планетами, никакой напряженности.

"Аспект между Луной и Марсом говорит о том, что перед встречей "нормандской четверки" все противоречия уже будут сняты. Потому участники встречи приедут и просто подпишут то, о чем договорились ранее. Причем соглашение, которое будет подписано, будет заключено на очень длительный период. Не исключаю, что подписан будет долгосрочный контракт с Газпромом. Луна в знаке денег Тельце делает прочный тригон к Сатурну (в данном случае обозначает длительную перспективу) и Плутону (обозначает нефть и газ), а также благоприятное положение Венеры (это символизирует деньги). Так что соглашение будет достигнуто легко", – считает эксперт.

Кроме того, по прогнозам Росса, после встречи 9 декабря должно появиться еще и мирное соглашение.

Раньше Росс указал на возможности и угрозы первой недели декабря.