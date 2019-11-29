Счастливчики и лузеры месяца: гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака

Вступать в наступающий год нужно, завершив все начатые дела и наметив новые.

Очередные перемены, которые ждут нас в это время, обусловлены переходом могущественного Юпитера из знака Стрельца в знак Козерога, где он будет чувствовать себя очень некомфортно. Отсюда – крайне напряженная обстановка в окружающем мире: возможность вооруженных конфликтов, восстаний и государственных переворотов. Долю оптимизма внесет Солнце, которое большую часть месяца проведет в жизнелюбивом созвездии Стрельца.

О том, что еще ожидает все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, передает ТСН.

Овен

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Вступать в наступающий год нужно, завершив все начатые дела и наметив новые, а иначе вас будет мучить чувство неудовлетворенности из-за того, что вы тащите за собой в новую жизнь старые "хвосты". Расставание с некогда любимым человеком не стоит считать катастрофой – новое знакомство не за горами.

Телец

Калейдоскоп событий в профессиональной сфере, где взлеты будут сменяться падениями, а потом снова отвоевывать свои высоты, уравновесится спокойствием в личной жизни, которая будет похожа на тихую заводь. Звезды предостерегают вас от лжи – как вольной, так и невольной, ее вам не простят ни коллеги, ни семья.

Близнецы

На предложение новой должности и даже нового места работы не стоит поспешно отвечать согласием: при ближайшем рассмотрении вакансия может оказаться не такой уж и привлекательной. Не стоит выяснять отношения с любимым человеком – разговоры на повышенных тонах чреваты долговременным конфликтом.

Рак

Встречают, как известно, по одежке, поэтому, решив в наступающем году открыть новую страницу в жизни, позаботьтесь о своем внешнем виде: вам давно пора обновить гардероб, сменить прическу и воспользоваться услугами визажиста. Одинокие представители знака могут наконец-то обрести свою вторую половинку.

Лев

Не стоит ставить под удар свое стабильное финансовое положение, вкладывая деньги в рискованные предприятия. Вместо обещанной прибыли вы, скорее всего, получите одни убытки плюс сопутствующую им серьезную головную боль. В остальном вас ждет спокойное и размеренное время подготовки к длительным праздникам.

Дева

Особого вашего внимания в это время потребуют два дома – родительский и ваш собственный. Займитесь своим любимым делом – наведением в них порядка, что перед праздниками будет особенно актуальным, и заботой о близких людях – прежде всего пожилых родителях и детях, и добрые дела вернутся к вам сторицей.

Весы

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Ответы на любые вопросы в это время даст интуиция – она не ошибется ни в выборе цели, которую вы перед собой поставите, ни в определении стратегии, способствующих ее достижению. Командировка или отпуск могут принести знакомство с человеком, без которого вы вскоре не сможете представить свою жизнь.

Скорпион

Под конец года стоит сбавить обороты: энергии, которой вы будете располагать, не хватит на реализацию всех запланированных дел, поэтому нужно определиться с приоритетами и заниматься решением вопросов первостепенной важности. Финансовых проблем не предвидится, но разумная доля экономии не помешает.

Стрелец

Воплощение в жизнь давней мечты поспособствует хорошему – поистине волшебному – настроению, которое будет подкреплено встречей с некогда любимым и до сих пор не позабытым человеком. Входить ли второй раз в одну и ту же реку, решать только вам, но приятные эмоции от общения вы точно получите.

Козерог

С массой дел, навалившихся на вас в это время, вы – с учетом вашей фирменной методичности – справитесь легко и быстро. Главное, чтобы в стремлении выполнить и перевыполнить рабочий план, вы не забывали о своих близких – накануне продолжительных праздников они как никогда будут нуждаться в вашем внимании.

Водолей

Как бы окружающие ни убеждали вас в том, что дело, на которое вы нацелились, вам не по плечу, верьте не им, а собственным внутренним ощущениям: если вы чувствуете, что справитесь, действуйте, не раздумывая.

Не сопротивляйтесь желанию любимого человека сделать вам сюрприз – примите его с удовольствием.

Рыбы

Не стоит нервничать без весомых на то поводов, иначе за месяц окончательно изведетесь и к зимним каникулам придете уставшими и измотанными. Впрочем, в таком стечении обстоятельств будет свой смысл – звезды обещают вам потрясающий зимний отдых, который позволит расслабиться и восстановить утраченные силы.