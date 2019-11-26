Астролог назвал самые конфликтные и самые спокойные знаки Зодиака

Наиболее агрессивными, по словам Влада Росса, являются Овны, а непробиваемыми - Тельцы.

Представители одних знаков Зодиака не могут без скандалов и ссор, другие же быстро загораются, ведут горячий спор, но очень быстро угасают и сводят конфликт на нет, а третьи вообще спокойные и непробиваемые, как слон.

Чего ждать от каждого из знаков Зодиака в конфликтной ситуации, рассказал "Главреду" астролог Влад Росс.

Наиболее конфликтные знаки Зодиака, по словам астролога, те, в которых больше всего выявлен Марс.

Овны. Овны находятся под сильным влиянием Марса, поэтому часто агрессивные, вспыльчивые и воинственные. Злясь, они способны чуть ли не головой об стену биться. Они всегда прут напрямую. Но при этом Овны довольно быстро отходят и успокаиваются.

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Скорпионы. Они загораются не моментально, а с раскачкой. Однако они не преминут ударить или ужалить в самое больное место. С представителями этого знака трудно найти общий язык, а жить под одной крышей с ними вообще несладко. Они способны затаить злобу или обиду и провоцировать на конфликт еще очень долго. Этому знаку свойственно выжидать.

Козероги. У Козерогов - третье место по конфликтности. Они, в принципе, на конфликт не идут, но, если пошли, то будут очень долго и нудно конфликтовать, судиться, выяснять отношения. Их лучше не трогать и с ними лучше не конфликтовать даже по мелочам - себе дороже. Они не простят и будет долго пытаться окончательно выяснить отношения со своим обидчиком.

Самые спокойные и не конфликтные знаки Зодиака - это те, где Венера в обители, отметил астролог.

Тельцы. Представители этого знака на первом месте по не-конфликтности. Они просто непробиваемые, медлительные, спокойные, невозмутимые. Вывести Тельца из равновесия очень сложно, почти невозможно. Но если вам удастся это сделать, найдя персональную "красную тряпку" для этого Тельца, то берегитесь - он станет просто бешеным.

Весы. Это тоже более-менее спокойный знак Зодиака, который никогда не ведется на провокации. Если Овен - это война, то Весы - это мир и спокойствие. Весы всегда способны обойти конфликт, умеют договориться, решить проблему дипломатическим путем. Для них нет врагов - есть интересы, и любой враг может стать им другом.

Рыбы. Это спокойный знак Зодиака, который любит тишину. Скандалы, ссоры и выяснения отношений абсолютно несвойственны представителям данного знака. Поговорку "тише воды, ниже травы" придумали про Рыб. Любая ссора с Рыбой - это тихая и спокойная беседа. Они редко повышают голос, зато могут что-то едкое и колючее написать в мессенджер, то есть даже не по телефону сказать.

Об остальных знаках Зодиака также следует сказать несколько слов.

Близнецы. Весьма спокойный знак зодиака - это болтливые Близнецы. Они любят сплетни, слухи и доносы. Близнецы любят облить кого-то грязью, поболтать за спиной. Но к агрессии и открытым конфликтам не склонны.

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Стрельцы. Они очень прямолинейны, поэтому любят "выстрелить" словом. Увидев какой-то недостаток другого человека, Стрельцы поспешат указать на него. Рубят всю правду-матку, не задумываясь о последствиях. Особенно это свойственно людям с Луной в Стрельце.

Львы. Львы - очень благородные по своей натуре. С ними если и поссоришься, то тут же помиришся. Они всегда прощают, способны найти мудрый выход из любой ситуации.

Водолеи. Это знак дружбы, компании, общности. Они не любят конфликтовать и выяснять отношения. А вот посплетничать очень даже любят - всегда с удовольствием рады перемыть косточки.

Девы. Девы очень колючие. Они способны "колоть" очень методично, цепляться за мелочи. Если у Скорпионов очень ядовитые замечания, то у Дев - четкие и просчитанные. Они обожают критиковать других, указывать на чужие ошибки.

Раки. Раки очень любят поскандалить дома, причем по любому поводу. Они любят выяснить все: почему тарелка не помытая, почему не убрано, почему носки разбросаны. Раками управляет эмоциональная Луна, поэтому они не способны обуздать свои эмоции. Но Ракам свойственна быстрая смена настроений. Если Овны очень вспыльчивые, то Раки - нервные и эмоционально несдержанны.