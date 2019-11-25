Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился прогноз астрологов на неделю, 25 ноября - 1 декабря.

Рака ждет финансовый успех, а Весы — знаменательное событие, говорят астрологи.

Они составили гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, передают "Факты".

ОВЕН. В предстоящий период вы можете ощущать нехватку физических и моральных сил. Это говорит о том, что из-за напряженного графика устали, поэтому полноценный отдых просто необходим. Имеете право пойти на поводу у собственных прихотей.

ТЕЛЕЦ. Наступает весьма гармоничное время для тех, кто мечтает добиться желаемого. Все средства будут хороши сейчас, не стоит также отказываться о помощи друзей, знакомых и покровительства влиятельных лиц. Будьте терпимее в дискуссиях и спорах.

БЛИЗНЕЦЫ. Особого желания налаживать деловые контакты, пытаться завести полезные связи у вас не будет. Однако придется заставить себя сделать это, мобилизовав внутренние силы и возможности. Хорошее время для того, чтобы идти на прием к руководству со своими идеями и предложениями.

РАК. Многих представителей знака ждет финансовый успех, так что не упускайте ни одной возможности, предоставляемой судьбой. Хорошо пойдут дела у тех, кто готов рисковать, ставя на карту свои знания и профессионализм. Не подведет также и интуиция.

ЛЕВ. Можете рассчитывать на прекрасные результаты в посреднической деятельности. Вообще, ваши умственные способности вызывают восторг у окружающих, настроенных благожелательно по отношению к вам, и нервируют недругов.

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ДЕВА. Чтобы о вашей персоне у нужных людей сложилось хорошее впечатление, следует умерить собственные амбиции и обуздать характер. Имидж спокойного, уравновешенного, всегда готового к компромиссу человека вам больше к лицу.

ВЕСЫ. Вполне можете рассчитывать на то, что в вашей жизни в ближайшее время состоятся знаменательные события. Удастся добиться гармонии во всем, что связано с работой, а также на личном поприще. Вполне можете расслабиться во всем, что касается карьеры и общения с окружающими.

СКОРПИОН. Не стесняйтесь продемонстрировать свое мастерство, когда предоставится благоприятный момент. Если будете тихонько сидеть в уголочке, то никто так никогда и не узнает о том, какой вы классный и талантливый человек.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасный период для учебы, познания нового, расширения общего кругозора. Если на этот период у вас выпадает отпуск, без всяких раздумий отправляйтесь в путешествие — оно окажется незабываемым, впечатления останутся на долгие годы.

КОЗЕРОГ. В карьере намечается положительный сдвиг. Есть шанс добиться желаемого и на финансовом поприще. Не забывайте, однако, что полагаться лучше исключительно на свои таланты и способности, недостатка в которых, к счастью, не ощущается.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы укрепить свой статус, добиться одобрения ваших слов и действий, нужно будет серьезно поработать. Так что забудьте об отдыхе. Усталость, желание отойди от дел на какое-то время пока для вас под запретом. Только таким путем придете к успеху.

РЫБЫ. Отличное время для важных встреч, переговоров, подписания важных документов наступает сейчас. Имеете все шансы улучшить свое материальное положение. В отношениях с окружающими постарайтесь быть сговорчивее, покладистее, не идите на конфронтацию.