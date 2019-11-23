Гороскоп на 23 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака.

23 ноября 2019 года не следует кого-либо судить, критиковать, обвинять или изводить своими капризами.

Суббота, скорее всего, будет иметь взрывоопасный эмоциональный настрой. Любая неосторожная фраза – и разразится конфликт, из-за которого выходные будут испорчены. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам суббота, скорее всего, покажется достаточно монотонной. Как вариант, можно уехать незнакомым маршрутом, либо навестить давних друзей, изучить необычное хобби, посетить популярные тренинги или найти другие источники позитива. Семейным Овнам есть смысл спрятаться от внешнего мира в обществе своей половинки.

Телец

У Тельцов 23 ноября может возрасти личное обаяние. Это отличный фундамент, чтобы заводить романтические и деловые знакомства, общаться, шутить, организовывать всевозможные мероприятия, устраивать розыгрыши для близких друзей.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется ставить эксперименты в любви. Вероятно, что-то пойдёт немного не так, и результат этих экспериментов окажется непредсказуемым. Лучший сценарий субботы – возвращение к делам, которые постоянно откладывали на потом.

Рак

Ракам в этот день может улыбнуться удача. Возможно, кто-то выиграет в лотерею, кто-то найдёт спонсора для своих креативных идей. Некоторые Раки с выгодой избавятся от старых вещей, продав их через популярную доску объявлений. Суббота подходит для крупных покупок. Это оптимальный период для тех, кто решил обновить интерьер, приобрести автомобиль или заняться покупкой недвижимости.

Лев

Львы в этот день могут смело участвовать в любых видах соревнований. Шанс на успех очень велик, но многое будет зависеть от собственной сообразительности (смелости, силы, упорства). Вечер субботы, скорее всего, завершится в кругу близких людей.

Читайте такжеТри знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов

Дева

Многим Девам в этот день захочется блеснуть красноречием, остроумием и красотой. Есть шанс привлечь большой общественный интерес, если заранее подумать о самом удачном наряде (прическе, выгодном поведении в целом). Не следует судить людей по одежке.

Весы

Весы в этот день не застрахованы от мелких житейских проблем. Ни в коем случае не занимайтесь ремонтом, если в нем не сильны (особенно, если речь о неполадках электроприборов). Может спровоцировать разочарование визит к парикмахеру, к косметологу или покупка каких-то бытовых принадлежностей.

Скорпион

Скорпионам 23 ноября 2019 будет полезно подольше поспать, вдоволь поесть или побаловать себя чем-то приятным. Важно полностью восстановить физический и эмоциональный потенциал, потраченный в течение рабочей недели. Не отвергайте приглашения на какое-то торжество.

Стрелец

Стрельцы сегодня, скорее всего, будут слегка нерасторопны. Высок риск стать жертвой осенней хандры. Нельзя исключать, что причиной апатии станет усталость от напряжённого графика жизни. Во всех перечисленных ситуациях будет полезно на какое-то время сменить обстановку.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется отправиться за покупками. Высока вероятность, что удастся приобрести много ценных вещей по сниженной стоимости. Удача также предвидится в сфере чувств. Действуйте, если есть цель покорить какую-то строгую особу противоположного пола.

Водолей

Некоторые Водолеи 23 ноября будут слишком придирчивы. Постарайтесь не испортить субботу ни другим, ни себе. Прежде, чем кого-то критиковать, подумайте – так ли нужна эта критика. Нежелательно давать советы родным, злоупотреблять доверием старшего родственника.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут случайно проникнуть туда, где и не планировали оказаться. Высока вероятность стать случайным свидетелем конфликта ближайших соседей или неожиданно раскрыть чей-то секрет. Постарайтесь поскорее переключить внимание на что-то другое. Есть смысл заняться делами семьи, навести порядок в документах или в личных вещах.