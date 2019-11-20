Гороскоп на 20 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака
20 ноября 2019 года рекомендуется стороной обходить любые пикантные диалоги (особенно с теми людьми, которых видите только впервые).
Нежелательно кого-то критиковать, позволять себе чрезмерное употребление кофеина или допускать эмоциональную чёрствость. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.
Овен
Овнам сегодня пригодится умение очаровывать даже самого сложного собеседника. Демонстрируйте дипломатию даже в момент, когда захочется нахамить человеку, не способному адекватно воспринять ваши слова. Среда неплохо подходит для любовных реформ.
Телец
У Тельцов сегодня предвидятся заминки в любовных делах. Не следует панировать, даже если давняя пассия даст от ворот поворот или будет замечено равнодушие в общении с партнёром по браку. Полезно переключить все внимание на себя. Обновите свой гардероб, посетите массаж, кабинет косметолога.
Близнецы
Близнецы в этот день рискуют утонуть в чьих-то бездонных глазах. Это довольно опасно для тех, кто уже состоит в отношениях. Ещё одним острым моментом этой среды может стать непозволительно высокий расход, слишком калорийная трапеза или желание нахамить необъективному боссу.
Рак
У Раков 20 ноября не предвидится особых поводов для волнений. Скорее всего, эта среда пролетит в бытовой суете, в выполнении обязательных дел, в редких созвонах с друзьями. Вечером рекомендуется подумать о том, где взять новую порцию пищи духовной.
Лев
Для Львов главной задачей этого дня могут стать поиски нового стиля. Не рубите с плеча (особенно, если дело касается длины или оттенка волос). Возможно, следует проявить консерватизм или, как минимум, спросить совет у партнёра по отношениям. Для одиноких Львов сегодня повышается вероятность интересных знакомств.
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Дева
Девам в этот день противопоказано действовать в спешке. Каждое из намеченных дел может потребовать предельно внимательный и серьезный подход. Следует поберечь свою репутацию (подумайте об этом ещё до того, как выкладывать пикантные фото на своей социальной страничке).
Весы
У Весов среда, вероятней всего, пройдёт достаточно скучно. Не предвидится ничего, о чём захотелось бы вспоминать. Закружившись в водовороте обязательных дел, непременно позволяйте себе остановки для ароматного кофе, для общения с домочадцами или коллегами.
Скорпион
Скорпионам 20 ноября 2019 есть смысл поделиться своими креативными планами с самым близким членом семьи. Возможно, со стороны оценив этот проект, родственник поможет парой-тройкой полезных рекомендаций. В остальном среда, скорее всего, пройдёт достаточно монотонно.
Стрелец
Стрельцам сегодня может потребоваться консультация специалиста в какой-то узкой области знаний. Не отвергайте и такой вариант, как помощь человека, с которым в прошлом учились, дружили или работали. День, скорее всего, не принесёт особо важных событий.
Козерог
Козерогам 20 ноября 2019 будут с лёгкостью удаваться дела, в прошлом требовавшие уймы усилий. Возможно, появится бодрое настроение, вместе с которым возрастёт энергетический потенциал. Не засиживайтесь в гостях у друзей (в любимом кафе, в социальных сетях), если на сегодня намечено что-то ответственное.
Водолей
У Водолеев в этот день может обостриться деловое чутьё. Постарайтесь не пропустить выгодный шанс стать немного богаче. Что касается личного фронта, здесь под сомнением целесообразность каких-либо реформ. Цените то, что имеете, и попытайтесь слегка откорректировать то, что не дарит должного удовольствия.
Рыбы
Рыбы в этот день вряд ли смогут понять намерения кого-то из близких людей. Возможно, лучший друг (постоянный партнёр, один из родителей) обрушится с необоснованной критикой или обескуражит своим равнодушием. Не пытайтесь «разрулить» ситуацию. Куда правильней переключить внимание на что-то другое.