Гороскоп на 14 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака

Сегодня, 14 ноября, будьте осторожны в общении с коллегами, чтобы не спровоцировать серьезные конфликты.

14 ноября – хорошее время для работы. В четверг появится много задач и обязанностей, которые могут принести новые профессиональные достижения.

Тем не менее старайтесь сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам в этот день не желательно ввязываться в любые авантюрные начинания. Постарайтесь отсидеться в тени, если начнется какой-то служебный конфликт. Пытаясь всем «разрулить», кто прав, а кто виноват, повышается риск попасть под раздачу.

Телец

Тельцам в этот день вряд ли удастся сдержать праведный гнев. Предвидится ситуация, в которой придётся отстаивать либо собственные интересы, либо доброе имя кого-то из близких членов семьи. Не допускайте грубость и хамство.

Близнецы

Близнецам 14 ноября будет полезно больше времени передвигаться пешком. Оденьтесь в соответствии с ноябрьской погодой и наслаждайтесь уникальным пейзажем. Если есть такая возможность, можно выполнять дистанционно большую часть обязательных дел.

Рак

У Раков сегодня предвидится позитивное настроение. Вместе с ним появится желание флиртовать и задорно шутить. Этот четверг поможет многим из одиночек наладить контакты с симпатичными представителями противоположного пола. Семейным Ракам есть смысл собрать домашний совет для обсуждения самых актуальных вопросов.

Лев

Львам сегодня противопоказана зависть. Проводя сравнения между собой и кем-то другим, повышается вероятность нервного срыва. Вообще будет полезно постоянно настраивать себя на позитив. Эмоциональная нагрузка этого четверга может оказаться настолько большой, что придется принять успокоительное.

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Дева

Девам в этот день можно освободить себя от части обязательных дел. Перепоручите их человеку, которому полностью доверяете. Это поможет сэкономить силы до вечера. Под занавес дня предвидится какое-то ответственное мероприятие.

Весы

Некоторые Весы сегодня будут блистать на каком-то мероприятии. Став главным гвоздём, не забудьте сохранять вежливость буквально с каждым из собеседников. Есть вероятность, что в числе людей, с которыми пересечётесь сегодня, будет скромная с виду особа, наделённая большим общественным авторитетом.

Скорпион

Многим Скорпионам 14 ноября 2019 будет свойственно сто раз подстраховываться даже в самых, казалось бы, простых и прозрачных вещах. Возможно, это убережёт от убытков или потенциальных проблем. Однако не переусердствуйте с мнительным поведением в диалогах с самыми близкими.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется искать союзников среди бывших врагов. Даже если кто-то из них попросит прощения, это не значит, что вы застрахованы от мести и козней. Волком в шкуре овцы может оказаться и тот человек, которому всегда помогали.

Козерог

Многим Козерогам 14 ноября 2019 будет не важен социальный статус своих собеседников. Скорее всего, будет привлекать их интеллектуальный багаж, а не толщина кошелька или связи. Четверг, вероятно, пройдёт за неторопливым общением. Выполняя спектр обязательных дел, работайте без надрыва.

Водолей

К Водолеям 14 ноября может обратиться кто-то из старинных друзей. Вероятно, этому человеку потребуется профессиональная или материальная помощь. Предвидится эффект дежавю в общении с сослуживцами (слова и поступки этих людей будут казаться до боли однообразными). Осенняя хандра угрожает каждому Водолею, кто вознамерится закрыться в домашних стенах.

Рыбы

Рыбам 14 ноября не стоит куда-либо спешить. Поддавшись бытовой суете, повышается вероятность усугубить течение какой-то болезни или спровоцировать стресс. Обратите внимание на людей, которые вас окружают. Тем, кто одинок, следует присмотреться к давним знакомым противоположного пола (возможно, речь о человеке, который только недавно развёлся). В работе предвидится частичный успех. Есть вероятность подружиться с начальством или с авторитетным коллегой.