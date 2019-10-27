Новолуние в октябре 2019: его особенности, как оно повлияет на знаки Зодиака

По словам астрологов, в день октябрьского новолуния важно заложить основу грядущим большим событиям и проектам.

В конце октября произойдет новолуние, которое, по словам астрологов, может стать стартом нового этапа в жизни многих знаков Зодиака.

УНИАН расскажет Вам, когда произойдет новолуние в октябре и как оно повлияет на знаки Зодиака.

Новолуние в октябре 2019: когда произойдет, дата

В октябре 2019 года новолуние произойдет 28 числа, его пик придется на 05:40. Это явление пройдет в знаке Зодиака Скорпион.

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Особенности новолуния 28 октября 2019, советы астрологов

По словам астрологов, в день октябрьского новолуния важно заложить основу грядущим большим событиям и проектам. Не игнорируйте подготовку: чем тщательнее она, тем больше удастся достигнуть.

Также сейчас хорошо выступать в роли наставника и благотворителя. Отданное вернется сторицей.

28 октября - идеальное время для медитаций, духовных практик, мечтаний. Считается, что запланированное в этот день обязательно получится воплотить в жизнь. Тем более, что новолуние приходится на понедельник.

Кроме того, в день новолуния можно попрощаться с негативом, отпустить ненужных людей и выбросить старые вещи. Так вы сможете перевернуть страницу прошлого.

Старайтесь в этот день не проводить никакие операции с деньгами, не ссорьтесь и не тратьте энергию попусту.

Как новолуние повлияет на знаки Зодиака

Самое большое влияние новолуние 28 октября окажет, конечно же, на Скорпионов и ранних Стрельцов. Астрологи прогнозируют, что эти два знака Зодиака станут баловнями судьбы до середины ноября. Их жизнь изменится в лучшую сторону, получится достичь чего-то, о чем они давно мечтали.

Сложно будет в день новолуния двум представителям огненных знаков - Львам и Овнам. Постарайтесь не нервничать и не вступать в споры 28 октября. Возможны происки недоброжелателей.

Нейтральным день будет для представителей земных знаков - Тельцов, Дев и Козерогов.

Близнецы, Весы и Водолеи могут в этот день смело начинать заниматься своим телом: вот он, понедельник, с которого и следует "начинать новую жизнь". У вас все получится, дерзайте!

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